Право на вычет НДС при приобретении транспортных средств по договору цессии и финансовому лизингу

Следует отметить, что мы стали собственниками транспортных средств, указанных в спорной накладной, по договору цессии, так как компания, оформившая накладную на поставку товаров, получила транспортные средства на основании договоров финансового лизинга. Налоговая служба считает, что наше предприятие не имело оснований для вычета предналога по приобретению товаров.

Мы не согласны с решением налоговой службы, так как оформили договоры обновления финансовой аренды. Поскольку мы не смогли исполнить обязательства, транспортные средства были возвращены лизингодателю.

Имели ли мы право на вычет предналога по приобретению товаров?" (Из почты редакции)

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде

Из вашего вопроса следует, что вы переняли права, вытекающие из договоров финансового лизинга другого предприятия, включая права собственности на транспортные средства.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 5 закона “О налоге на добавленную стоимость” (далее - закон), поставка товаров за вознаграждение подлежит налогообложению.

Согласно пункту 20 статьи 1 закона, поставка товаров — это сделка, выражающаяся в передаче права собственности на вещь другому лицу с возможностью распоряжаться этой вещью.

Таким образом, существенным признаком сделки по поставке является переход права собственности от поставщика к покупателю.

Особенности налогообложения лизинга

Лизинг — это облагаемая налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) сделка, при которой право на вычет предналога возникает не в момент перехода права собственности, а в момент фактической передачи объекта лизинга, когда лизингодатель выписывает накладную на стоимость объекта лизинга с указанием НДС (пункт 13 статьи 1 и часть 8 статьи 34 закона).

В случае, если лизингополучатель не выполняет свои обязательства, он обязан вернуть объект лизинга и одновременно выписать накладную на сумму невыполненных обязательств, обложив ее НДС.

Правовой статус предприятия, оформившего накладную

Однако в вашем случае вы в результате договора цессии переняли права, вытекающие из договоров обновления финансового лизинга, а также дополнительно — право собственности на транспортные средства.

Соответственно, поскольку предприятие, которое выписало накладную, не являлось собственником транспортных средств, а лишь их держателем, оно не имело права оформлять накладную на поставку товаров, а должно было оформить сделку по передаче транспортных средств, которая не является облагаемой НДС сделкой. Передача товаров, находящихся в распоряжении лизингополучателя, не считается продажей (поставкой) товаров, а значит, вы не имеете права на вычет предналога.

Момент поставки товаров и уплата НДС

Согласно части 1 статьи 31 закона, моментом поставки товаров в общем случае считается момент фактической поставки товаров, но не позднее момента их получения получателем. В свою очередь, в части 1 статьи 120 закона указано, что НДС за поставку товаров должен декларироваться и уплачиваться в таксационном периоде, в котором была осуществлена поставка товаров или оказана услуга и выписан налоговый счет.

Особенности определения стоимости и права на вычет предналога при лизинге

Поскольку покупка товаров с последующей оплатой (лизинг) в законе определяется как поставка товаров, лизингодатель обязан уплатить НДС в полном объеме, то есть с полной стоимости объекта, указанной в договоре. Налог подлежит уплате в том налоговом периоде, в котором товар передан в распоряжение лизингополучателя.

Согласно части 8 статьи 34 закона, при покупке товаров с последующей оплатой (лизинговая сделка) облагаемой НДС стоимостью считается вознаграждение, установленное договором на дату его заключения, а также все дополнительные платежи, предусмотренные договором, за исключением процентов по кредиту.

Лизингополучатель имеет право на вычет предналога за объект лизинга, если планируется использовать его для осуществления облагаемых НДС сделок. Вычет предналога невозможен, если в законе предусмотрены специальные ограничения, например, в отношении легковых пассажирских транспортных средств.

Корректировки при прекращении лизингового договора

Если лизинговая сделка завершается успешно, то есть все платежи произведены и объект лизинга переходит в собственность лизингополучателя, тогда все оформлено корректно. Однако если лизингополучатель не может продолжать выплаты, лизингодатель выставляет кредитный счет лизингополучателю, и объект лизинга возвращается лизингодателю. На основании выставленного кредитного счета стороны сделки вносят корректировку по НДС: лизингодатель корректирует ранее уплаченный в бюджет НДС, а лизингополучатель — ранее осуществленный вычет предналога.

Прекращение лизингового договора может служить основанием для корректировки предналога, если сделка аннулируется в случаях, когда обязательства по лизингу не выполнены и лизингополучатель не получает право собственности на объект лизинга. Если объект лизинга надо возвратить лизингодателю, такая ситуация соответствует части 1 статьи 106 закона, и, соответственно, у лизингодателя и лизингополучателя возникает обязанность произвести корректировку предналога в связи с аннулированием сделки. В таком случае не происходит поставка товара в понимании пункта 20 статьи 1 и пункта 1 части 1 статьи 5 закона.

В данной ситуации объект лизинга передается следующему владельцу транспортных средств, который приобретает такой статус, заключив соглашение с лизингодателем.

С точки зрения правильного применения системы НДС, прежде всего необходимо заключить правовые отношения, вытекающие из договора лизинга, поскольку именно эти отношения влияют на расчет НДС и последующие корректировки.

Особенности передачи прав по договору цессии

С точки зрения лизингополучателя, ничего не изменилось — у него по-прежнему существует обязанность вернуть объект лизинга лизингодателю. При таких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы лизингополучатель — компания, с которой у вас был договор цессии, — осуществлял поставку товара, поскольку с точки зрения системы НДС это фактически означало бы начало нового цикла сделок (соответственно, расчет НДС, который не имеет никакой корреляции с налогом, рассчитанным в рамках лизинговой сделки), при этом предыдущая сделка не завершена.

В такой ситуации лизингополучатель не может осуществить поставку объекта лизинга в соответствии с пунктом 20 статьи 1 и пункта 1 части 1 статьи 5 закона. Если обязательства, вытекающие из договора лизинга, передаются по договору цессии, как в вашем случае, право на возврат ранее уплаченного НДС не подлежит цессии, поскольку договором цессии нельзя передать право другого предприятия на возврат или корректировку ранее уплаченного налога.