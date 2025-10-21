Пожар на Рижском судоремонтном: эвакуированы 11 человек

В 11:16 в пожарную службу поступил звонок на улицу Галес. В этом районе расположен судоремонтный завод. Выяснилось, что по указанному адресу в машинном помещении судна горела изоляция генератора и электропроводка на площади 12 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей с горящего судна были эвакуированы 11 человек, пятеро из которых пострадали в огне.

Пожар был потушен в 14:22.

В 15:40 на улицу Клейсту в Риге поступил звонок о том, что в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горели кухонная мебель и предметы домашнего обихода площадью два квадратных метра. До прибытия пожарных из здания успели эвакуироваться два человека, один из которых пострадал в огне.

За последние 24 часа в пожарную службу поступило 40 вызовов: 13 — по вопросам тушения пожара, 14 — по вопросам спасательных операций, 13 вызовов оказались ложными.

