Похолодание переносится: погода в выходные

Небо преимущественно облачное, в субботу ожидается прояснение. При слабом южном, юго-западном ветре местами усилится туман, пройдёт морось. Температура воздуха в основном будет колебаться от +2 до +10 градусов.

На следующей неделе ожидаются отдельные дожди, но общее количество осадков, вероятно, будет небольшим. Несколько дней назад прогнозировалось возможное резкое похолодание, однако последние прогнозы указывают на то, что средняя температура воздуха на следующей неделе останется на несколько градусов выше нормы. В самые тёплые дни столбик термометра в Латвии может подняться до +8..+12 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 5 и 6 ноября средняя дневная температура воздуха в стране была на шесть градусов выше нормы, или средней температуры за 1991-2020 годы в эти даты.

За последние 15 лет лишь дважды — в 2016 и 2023 годах — ноябрь в Латвии был холоднее месячной нормы, которая составляет +2,2 градуса. Самым тёплым был ноябрь 2020 года, когда среднемесячная температура воздуха достигла +5,5 градуса.

