Как поясняют представители группы "Par brīvu Palestīnu" ("За свободную Палестину"), организовавшей шествие, "цель протеста — потребовать от латвийского правительства прекратить участие в преступлениях Израиля".

"Несмотря на то что Международный уголовный суд официально назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта подозреваемыми в военных преступлениях, Латвия продолжает принимать визиты высокопоставленных израильских должностных лиц, в том числе министра иностранных дел Гидеона Саара, который посетил Ригу в начале июля 2025 года. В начале августа Латвия также готовится принять президента Израиля", — отмечают организаторы шествия. По их мнению, продолжая дипломатическое сотрудничество, отказываясь вводить санкции и поддерживая политические связи с правительством Израиля, Латвия нарушает свои международные обязательства.

"Кроме того, мы будем требовать немедленного и постоянного прекращения войны, выступать за справедливость, подотчетность и полное признание прав палестинцев", — заявляют организаторы.

Участников призывают также во время шествия "шуметь за Газу" — громко стучать кастрюлями и сковородками, которые стали символом протеста и используются по всему миру, чтобы привлечь внимание к вызванному блокадой Израиля голоду в Палестине.

Организаторы отмечают, что ожидают много провокаций во время шествия. Призывают участников не реагировать и напомигают о мирном характере акции. Ранее, призывая приносить с собой посуду, они также обращали внимание, что нельзя брать с собой вилки, ножи и другую колюще-режущую кухонную утварь.

Колонна протестующих в сопровождении сотрудников государственной и мунициральной полиции вышла от театра Дайлес. Ее путь пройдет дальше по улице Бруниниеку и дальше по Кр. Валдемара до здания Министерства иностранных дел. Стуча в кастрюли и выкрикивая лозунги активисты все же стараются не нарушать порядрок и даже дисциплинировано стоят на перектрестках, дожидаясь зеленого сигнала светофора.

К середине шествия участники раздухарились и не жалея ложек стучат по кастрюлям и черпакам.На Кр. Валдемара стоит жуткий грохот и лязг, который привлекает внимание прохожих и проезжающих мимо машин.

Полиция все время сопровождает протестующих. Тем временем колонна приближается к конечной точке своего маршрута - к зданию МИД. Напомним, что там тем временем проходит пикет сторонников Израиля.

Поддерживающие Палестину активисты вошли в парк Кронвалда возле Дома Конгрессов, где дожидабтся отставших на светофорах и планируют продолжить пикет.

Сторонники Израиля тем временем стоят в нескольких сотнях метров от входа в МИД. Их явно меньше, чем сторонников Палестины — около 70 человек с флагами Израиля выглядят гораздо менее воинственно.

В это же время на улице Кр. Валдемара, 3, на тротуаре перед зданием Министерства иностранных дел проходит еще один пикет - тут уже собрались сторонники Израиля. Здесь участники мероприятия осуждают радикальный исламистский террор и экстремистскую пропаганду, а также поддерживают право Израиля на существование и защиту своего народа. Как заявляли ранее представители организации Jewnited.lv, ожидается, что в пикете примет участие 100 человек.

— Мы пришли сюда, потому что это нужное дело. Я сам из Израиля, сейчас здесь, — говорит представитель защитников позиции Израиля. — Я вам скажу так: там (в Секторе Газа. — Прим. ред.) невинных нет. С малых лет им дают автомат и настраивают против израильтян. Так работает их пропаганда. Очень эффективная пропаганда.

С ним согласна другая участница пикета:

— Я сама из Бостона, это очень левый штат. У нас там тоже много протестующих за Палестину, — говорит она. — Мы не против этих ребят, почти детей. Но им внушили левые идеи, они не понимают и не знают, что происходит в самом Израиле. Это моё мнение.

В МИД Латвии агентству LETA сообщили, что признание Палестины в настоящее время не стоит на повестке дня правительства.

Как подчеркнули в министерстве, позиция Латвии остаётся прежней: поддерживается решение о создании двух государств, достигнутое путём переговоров и утверждённое Совбезом ООН.

«На данный момент важнейшими задачами являются освобождение заложников, захваченных ХАМАС, устранение угрозы, исходящей от самой организации, а также немедленное решение гуманитарной катастрофы в Газе», — заявили в МИД.

Растянув напоследок огромный флаг, защитники Палестины начали расходиться. Организаторы особенно попросили участников идти куда угодно, но не в сторону МИД, где еще оставались стоять их идейные оппоненты. Впрочем, обе акции протеста между собой практически не пересекались и возможных конфликтов между их участниками удалось избежать.