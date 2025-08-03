Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему валидация билетов в поездах стала обязательной? ViVi разъясняет

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 августа, 2025 08:01

Важно 0 комментариев

В соцсетях поднялась буря из-за требования Vivi обязательно регистрировать купленный билет. В противном случае за это грозит штраф, который, к тому же, букально только что был увеличен вдвое, пишет "Неаткарига".

"Когда думаешь, что глупее уже не может быть, кто-то доказывает обратное. Только что кондуктор Vivi сказала: с завтрашнего дня во всех поездах билет надо самому регистрировать в аппарате у входной двери. После этого кондуктор проверит, зарегистрирован ли билет. Если не будет, то выпишет штраф в 50 евро. Значит, Vivi не интересует, есть билет или его нет, а штрафовать будут меня за невыполнение совершенно лишнего действия. Кто автор этой глупости? Скажите, пожалуйста, что кондуктор ошибается и это не идея Швинки, чтобы этот начатый мост удлинить хотя бы на метр", - пишет в соцсети “X” Эдвартс Крустс.

Как свидетельствует информация, размещенная на сайте Vivi 1 августа, сказанное кондуктором частично соответствует истине: "Регистрация билета обязательна - только зарегистрированный билет считается действительным".

Билетные регистраторы в электропоездах были введены год назад. Чтобы пассажиры постепенно привыкали к новой системе, изначально упор делался на информирование и разъяснение: кондукторы консультировали пассажиров и напоминали о необходимости и порядке регистрации.

Итак, пассажиры электропоездов должны регистрировать билет на билетном регистраторе, а в дизельных поездах - у кондуктора.

Если по техническим причинам регистрация невозможна, поездку можно продолжить, но билет надо как можно скорее зарегистрировать у кондуктора. Это не означает, что пассажиры должны ходить по поезду и искать кондуктора в других вагонах, но при виде кондуктора пассажиров просят самих подойти к нему и как можно скорее зарегистрировать билет. Не нужно регистрировать билет лишь тогда, если он приобретен у кондуктора.

Почему регистрация билетов обязательна?

Введение регистрации в Vivi объясняют тем, что она важна, поскольку услуги общественного транспорта финансируются из госбюджета. Такая система помогает перевозчикам и заказчикам получить реальные данные о пассажиропотоке, что важно для эффективного планирования маршрутов и рейсов. Регистрация билетов в поездах - распространенная практика в Европе, особенно там, где общественный транспорт дотируется из бюджета.

"Согласно нормативным актам, заказчик услуг общественного транспорта имеет право ставить перевозчику в договоре условия годности билетов и их использования, дополняющие правила Кабмина. Такой порядок оговорен и в договоре между Автотранспортной дирекцией и Vivi, по которому билет считается действительным лишь тогда, когда он зарегистрирован", поясняет Vivi.

Это означает, что незарегистрированный билет считается недействительным и непригодным для поездки. Соответственно пассажира могут обязать платить неустойку по договору, то есть штраф. Штрафовать будет билетный контроль, у которого есть опознавательный знак на форменной одежде.

Уже сообщалось, что с 15 июля значительно увеличен размер штрафа за безбилетный проезд - до 50 евро, если он не оплачивается на месте.

Кондуктор не имеет права штрафовать, так как у него другие обязанности: он помогает с покупкой билетов, дает информацию, регистрирует билеты и заботится о безопасности пассажиров в поезде.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

