Почему валидация билетов в поездах стала обязательной? ViVi разъясняет

"Когда думаешь, что глупее уже не может быть, кто-то доказывает обратное. Только что кондуктор Vivi сказала: с завтрашнего дня во всех поездах билет надо самому регистрировать в аппарате у входной двери. После этого кондуктор проверит, зарегистрирован ли билет. Если не будет, то выпишет штраф в 50 евро. Значит, Vivi не интересует, есть билет или его нет, а штрафовать будут меня за невыполнение совершенно лишнего действия. Кто автор этой глупости? Скажите, пожалуйста, что кондуктор ошибается и это не идея Швинки, чтобы этот начатый мост удлинить хотя бы на метр", - пишет в соцсети “X” Эдвартс Крустс.

Как свидетельствует информация, размещенная на сайте Vivi 1 августа, сказанное кондуктором частично соответствует истине: "Регистрация билета обязательна - только зарегистрированный билет считается действительным".

Билетные регистраторы в электропоездах были введены год назад. Чтобы пассажиры постепенно привыкали к новой системе, изначально упор делался на информирование и разъяснение: кондукторы консультировали пассажиров и напоминали о необходимости и порядке регистрации.

Итак, пассажиры электропоездов должны регистрировать билет на билетном регистраторе, а в дизельных поездах - у кондуктора.

Если по техническим причинам регистрация невозможна, поездку можно продолжить, но билет надо как можно скорее зарегистрировать у кондуктора. Это не означает, что пассажиры должны ходить по поезду и искать кондуктора в других вагонах, но при виде кондуктора пассажиров просят самих подойти к нему и как можно скорее зарегистрировать билет. Не нужно регистрировать билет лишь тогда, если он приобретен у кондуктора.

Почему регистрация билетов обязательна?

Введение регистрации в Vivi объясняют тем, что она важна, поскольку услуги общественного транспорта финансируются из госбюджета. Такая система помогает перевозчикам и заказчикам получить реальные данные о пассажиропотоке, что важно для эффективного планирования маршрутов и рейсов. Регистрация билетов в поездах - распространенная практика в Европе, особенно там, где общественный транспорт дотируется из бюджета.

"Согласно нормативным актам, заказчик услуг общественного транспорта имеет право ставить перевозчику в договоре условия годности билетов и их использования, дополняющие правила Кабмина. Такой порядок оговорен и в договоре между Автотранспортной дирекцией и Vivi, по которому билет считается действительным лишь тогда, когда он зарегистрирован", поясняет Vivi.

Это означает, что незарегистрированный билет считается недействительным и непригодным для поездки. Соответственно пассажира могут обязать платить неустойку по договору, то есть штраф. Штрафовать будет билетный контроль, у которого есть опознавательный знак на форменной одежде.

Уже сообщалось, что с 15 июля значительно увеличен размер штрафа за безбилетный проезд - до 50 евро, если он не оплачивается на месте.

Кондуктор не имеет права штрафовать, так как у него другие обязанности: он помогает с покупкой билетов, дает информацию, регистрирует билеты и заботится о безопасности пассажиров в поезде.