Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Мая Завтра: Emilija
Доступность

Почему налоговая не учла пожертвования? Как по закону

«Семь секретов» 22 мая, 2025 16:11

Юридическая консультация 0 комментариев

"Почему налоговая не учла некоторые из моих пожертвований, которые я сделал в течение 2024 года и указал их в налоговой, приложив банковские распечатки?"

Согласно положениям закона «О подоходном налоге с населения», от годового облагаемого налогом дохода вычитается сумма, которая в виде пожертвования или подарка передана:

• бюджетной организации;

• зарегистрированному в Латвии обществу, фонду, религиозной организации или их учреждению, которым присвоен статус общественно полезной организации;

• неправительственной организации, зарегистрированной в другом государстве — члене Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), при соблюдении следующих условий:

1) с этим государством Латвия заключила и ввела в силу налоговую конвенцию о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов;

2) неправительственная организация имеет в своей стране статус, приравненный к статусу общественно полезной организации согласно латвийским критериям.

Если неправительственная организация, которой вы сделали пожертвование, не соответствует указанным выше критериям, то при перерасчете налога эти пожертвования не будут приниматься во внимание. 

Также не признаются вычитаемыми пожертвования:

- если в заявленной налогоплательщиком цели пожертвования содержится прямое или косвенное указание на конкретное лицо как получателя средств, и это лицо связано с налогоплательщиком, является его работником или членом семьи этого работника;

- если налогоплательщик, который делает пожертвование неправительственной организации, зарегистрированной в государстве ЕС или ЕЭЗ, одновременно с декларацией не подал в Службу государственных доходов документы, подтверждающие следующее:

1) получатель пожертвования — резидент государства ЕС или ЕЭЗ;

2) получатель пожертвования имеет статус, сопоставимый со статусом общественно полезной организации в своей стране;

3) организация действует в общественно значимой сфере, направленной, например, на благотворительность, защиту прав человека, развитие гражданского общества, образование, науку, здравоохранение, спорт, охрану окружающей среды, помощь в чрезвычайных ситуациях, поддержку социально уязвимых групп и т. д.;

4) не менее 75% от пожертвованной суммы использовано на цели общественного блага.

Более подробная информация приведена в статье 10 закона «О подоходном налоге с населения». 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это что, мой сын в школе с друзьями по-русски не сможет говорить»?

Выбор редакции 19:04

Выбор редакции 0 комментариев

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Читать
Загрузка

Нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам: российские эмигранты собрались в Риге

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

«Декларация 2025», принятая на общем собрании Ассоциации содействия развитию российского гражданского общества и поддержке русских эмигрантов (АРЕМ) в четверг, предусматривает в качестве одной из задач АРЕМ активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, сообщил председатель правления АРЕМ Димитрий Саввин на заседании, состоявшемся после общего собрания.

«Декларация 2025», принятая на общем собрании Ассоциации содействия развитию российского гражданского общества и поддержке русских эмигрантов (АРЕМ) в четверг, предусматривает в качестве одной из задач АРЕМ активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, сообщил председатель правления АРЕМ Димитрий Саввин на заседании, состоявшемся после общего собрания.

Читать

Украина и Россия обменялись списками пленных на обмен

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Читать

В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля: через неделю пара собиралась обручиться

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Читать

Если ничего не менять, страна закончится: глава Торгово-промышленной палаты

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Читать

Вырубить лес, повысить НДС и залезть в долги: Латковский предлагает использовать всё для обороны

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

Читать

За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз!

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать