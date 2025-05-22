Почему налоговая не учла пожертвования? Как по закону

Согласно положениям закона «О подоходном налоге с населения», от годового облагаемого налогом дохода вычитается сумма, которая в виде пожертвования или подарка передана:

• бюджетной организации;

• зарегистрированному в Латвии обществу, фонду, религиозной организации или их учреждению, которым присвоен статус общественно полезной организации;

• неправительственной организации, зарегистрированной в другом государстве — члене Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), при соблюдении следующих условий:

1) с этим государством Латвия заключила и ввела в силу налоговую конвенцию о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов;

2) неправительственная организация имеет в своей стране статус, приравненный к статусу общественно полезной организации согласно латвийским критериям.

Если неправительственная организация, которой вы сделали пожертвование, не соответствует указанным выше критериям, то при перерасчете налога эти пожертвования не будут приниматься во внимание.

Также не признаются вычитаемыми пожертвования:

- если в заявленной налогоплательщиком цели пожертвования содержится прямое или косвенное указание на конкретное лицо как получателя средств, и это лицо связано с налогоплательщиком, является его работником или членом семьи этого работника;

- если налогоплательщик, который делает пожертвование неправительственной организации, зарегистрированной в государстве ЕС или ЕЭЗ, одновременно с декларацией не подал в Службу государственных доходов документы, подтверждающие следующее:

1) получатель пожертвования — резидент государства ЕС или ЕЭЗ;

2) получатель пожертвования имеет статус, сопоставимый со статусом общественно полезной организации в своей стране;

3) организация действует в общественно значимой сфере, направленной, например, на благотворительность, защиту прав человека, развитие гражданского общества, образование, науку, здравоохранение, спорт, охрану окружающей среды, помощь в чрезвычайных ситуациях, поддержку социально уязвимых групп и т. д.;

4) не менее 75% от пожертвованной суммы использовано на цели общественного блага.

Более подробная информация приведена в статье 10 закона «О подоходном налоге с населения».