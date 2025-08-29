Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

"В этом году номинальная месячная зарплата министров достигла 7670 евро, а зарплата самой премьер-министра составляет 8440 евро. Наша премьер считает, что снижение таких зарплат (которые в 10 раз превышают минимальную зарплату и более чем в 4 раза превышают среднюю зарплату по стране) было бы совершенно неуместным, поскольку это подорвало бы желание работать. «Какая у них вообще мотивация работать министрами?», — рассуждала Силиня.

Замечательно и то, что министры сами могут решать о размере своей зарплаты. И, долго размышляя, наша премьер решила, что меньшую зарплату она не хочет. Может такую привилегию хотели бы и другие работающие люди?

«А сколько мы сэкономим?», — задала Силиня встречный вопрос на «глупый» вопрос журналиста о снижении зарплат министрам. По такой же логике премьер могла бы аргументировать, что зарплаты министров можно удвоить — «ведь сколько мы потеряем?» — сумма всё равно мала на фоне бюджета.

Премьер требует экономии от всех граждан, но меры экономии в кризис не касаются руководства государства. Силиня отказывается признавать, что снижение зарплат министров — это символический, а не реальный вопрос сокращения расходов. Снижение зарплат министров отправило бы обществу прекрасный сигнал: «мы с вами, а не над вами». Вместо этого Силиня настаивает, что работа министра «сложная» и, конечно, за неё нужно получать «достойное» вознаграждение.

Если люди охотно работают сиделками, полицейскими, водителями автобусов, получая гораздо меньше 8 тысяч евро, то, согласно аргументам премьера, либо эти работы не «сложные», либо их зарплаты уже «достойные». Если 8 тысяч евро в месяц — единственное, что мотивирует человека быть министром, то это наёмник, а не министр", - заключает Браун.