Памятник Свободы огорожен барьерами: ждем английских футбольных болельщиков

Полиция дополнительно позаботится о том, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность и чтобы футбольный матч Латвия — Великобритания, а также встреча болельщиков прошли без инцидентов. Полиция обещает присутствовать как в центре города, так и на территории стадиона. Особое внимание стражи порядка уделят поведению болельщиков.

Матч сборных Латвии и Англии, запланированный на сегодня, является отборочным матчем к финальному турниру чемпионата мира следующего года. Он начнётся сегодня вечером в 21:45.

как уже сообщалось, фанаты амстердамского «Аякса» в начале года устроили серьёзные беспорядки в Вецриге, запуская петарды у подножия памятника Свободы, их нападению также подвергся тележурналист. После беспорядков премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») распорядилась закрывать доступ к монументу в дни важных спортивных матчей.