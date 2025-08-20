Он весь был чёрный от гари: трагедия из-за непотушенной сигареты, соседи спаслись чудом

Соседи забили тревогу. «Потрогала дверь — она обжигающе горячая. Дым валил такой, что в квартиру зайти было невозможно», — вспоминает жительница дома Вия. Её сосед Янис добавляет: «Если бы мы тогда спали, я не знаю, чем бы всё закончилось».

Всего эвакуировались 22 человека. Люди выбегали на улицу в панике, боялись взрыва. Они кричали полиции, что внутри остался хозяин квартиры. Когда пожарные вынесли его наружу, мужчина был уже без признаков жизни.

Медики подтвердили смерть мужчины: он задохнулся в густом дыму. Вероятной причиной пожара была названа непотушенная сигарета, из-за которой загорелся диван.

Спасатели подчёркивают: даже небольшие по площади пожары часто становятся смертельными. В очередной раз этот случай показал, что простое устройство могло спасти жизнь. «Дымовой детектор способен разбудить и самого человека, и соседей», — говорит заместитель командира 2-й части ГПСС Юргис Лаукс.

Но проблема в том, что по данным пожарных, в 60% рижских домов до сих пор нет датчиков дыма. И даже если он установлен, стоит убедиться, что он исправен и батарейки не сели.