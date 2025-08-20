Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Он весь был чёрный от гари: трагедия из-за непотушенной сигареты, соседи спаслись чудом

Редакция PRESS 20 августа, 2025 12:19

Важно 0 комментариев

LETA

Жуткий пожар всколыхнул многоквартирный дом в Зиепниеккалнсе. Поздней ночью жильцы один за другим проснулись от запаха дыма: в квартире на первом этаже загорелся диван. Хозяин уснул с зажжённой сигаретой и уже не проснулся.

Соседи забили тревогу. «Потрогала дверь — она обжигающе горячая. Дым валил такой, что в квартиру зайти было невозможно», — вспоминает жительница дома Вия. Её сосед Янис добавляет: «Если бы мы тогда спали, я не знаю, чем бы всё закончилось».

Всего эвакуировались 22 человека. Люди выбегали на улицу в панике, боялись взрыва. Они кричали полиции, что внутри остался хозяин квартиры. Когда пожарные вынесли его наружу, мужчина был уже без признаков жизни.

Медики подтвердили смерть мужчины: он задохнулся в густом дыму. Вероятной причиной пожара была названа непотушенная сигарета, из-за которой загорелся диван.

Спасатели подчёркивают: даже небольшие по площади пожары часто становятся смертельными. В очередной раз этот случай показал, что простое устройство могло спасти жизнь. «Дымовой детектор способен разбудить и самого человека, и соседей», — говорит заместитель командира 2-й части ГПСС Юргис Лаукс.

Но проблема в том, что по данным пожарных, в 60% рижских домов до сих пор нет датчиков дыма. И даже если он установлен, стоит убедиться, что он исправен и батарейки не сели.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

