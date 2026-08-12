После этого Синкявичюс планирует посетить и Эстонию, добавил он.
«Страны Балтии — это первый пункт назначения зарубежных визитов премьер-министра. На следующей неделе премьер-министр посетит Латвию, а немного позже — Эстонию. Цель премьер-министра — улучшить сотрудничество между странами Балтии», — пояснил Салига.
По его словам, во время визитов в Латвию и Эстонию будут обсуждаться общие вопросы безопасности и обороны, а также вопрос нелегальной миграции из Беларуси. Также будут решаться культурные и другие вопросы.
Ранее Синкявичюс заявлял, что для своей первой зарубежной поездки выберет Германию.
Синкявичюс и члены 21-го правительства Литвы в середине июля принесли присягу в Сейме после реорганизации правящей коалиции.
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