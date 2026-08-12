«Страны Балтии — это первый пункт назначения зарубежных визитов премьер-министра. На следующей неделе премьер-министр посетит Латвию, а немного позже — Эстонию. Цель премьер-министра — улучшить сотрудничество между странами Балтии», — пояснил Салига.

По его словам, во время визитов в Латвию и Эстонию будут обсуждаться общие вопросы безопасности и обороны, а также вопрос нелегальной миграции из Беларуси. Также будут решаться культурные и другие вопросы.