В начале октября Браже официально объявила, что Садальский внесён в список нежелательных лиц. Основанием послужила вторая часть 61-й статьи Закона об иммиграции, согласно которой ему навсегда закрыт доступ на территорию Латвии.

Министр указала, что актёр открыто высказывается в поддержку действий России против Украины и озвучивает тезисы о том, что войну якобы спровоцировало украинское руководство. Ранее, находясь в Юрмале, он также заявил, что рад говорить по-русски, а не на «непонятном языке», чем вызвал негативную реакцию в латвийском обществе.

В ответ на решение латвийского МИДа Садальский в интервью российским СМИ заявил, что «раньше гордился Латвией как витриной советской империи», но теперь считает её «задворками Европы». Он также утверждал, что Браже якобы посещала его спектакли и «говорила хорошие слова». При этом артист в ироничной форме пригласил министра в Москву. «Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к её услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», - заявил Садальский российским журналистам.

Позднее, в своих публикациях в социальных сетях, Садальский перешёл к прямым оскорблениям в адрес Байбы Браже:

"В Латвии, после отставки казнокрада Кариньша, новым министром МИДа стала глупая Бейба Браже (Baiba Braže). Боже, насколько же лживое и циничное существо запретившая въезд мне в Латвию. Узнал из нашего подполья в Риге «Бейба бывшая комсомолка-активистка, дочка коммуниста». Недавно билась в падучей после того как рижский таксист, подвозивший ее, заговорил с ней на русском языке. Неумная Бейба гневно заявила, что «русский язык не должен быть языком общения».

Данную публикацию разместил на своей странице в социальной странице Facebook 7 октября, указывая, что сделал эту публикацию... в Юрмале!