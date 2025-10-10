Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Неумная Бейба!» Садальский грубо ответил на запрет главы МИД Латвии (2)

2 октября министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение признать российского актёра Станислава Садальского персоной нон грата, запретив ему въезд в страну без указания срока действия запрета. В ответ артист позволил себе резкие и уничижительные высказывания в адрес министра.

В начале октября Браже официально объявила, что Садальский внесён в список нежелательных лиц. Основанием послужила вторая часть 61-й статьи Закона об иммиграции, согласно которой ему навсегда закрыт доступ на территорию Латвии.

Министр указала, что актёр открыто высказывается в поддержку действий России против Украины и озвучивает тезисы о том, что войну якобы спровоцировало украинское руководство. Ранее, находясь в Юрмале, он также заявил, что рад говорить по-русски, а не на «непонятном языке», чем вызвал негативную реакцию в латвийском обществе.

В ответ на решение латвийского МИДа Садальский в интервью российским СМИ заявил, что «раньше гордился Латвией как витриной советской империи», но теперь считает её «задворками Европы». Он также утверждал, что Браже якобы посещала его спектакли и «говорила хорошие слова». При этом артист в ироничной форме пригласил министра в Москву. «Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к её услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», - заявил Садальский российским журналистам.

Позднее, в своих публикациях в социальных сетях, Садальский перешёл к прямым оскорблениям в адрес Байбы Браже:

"В Латвии, после отставки казнокрада Кариньша, новым министром МИДа стала глупая Бейба Браже (Baiba Braže). Боже, насколько же лживое и циничное существо запретившая въезд мне в Латвию. Узнал из нашего подполья в Риге «Бейба бывшая комсомолка-активистка, дочка коммуниста». Недавно билась в падучей после того как рижский таксист, подвозивший ее, заговорил с ней на русском языке. Неумная Бейба гневно заявила, что «русский язык не должен быть языком общения».

Данную публикацию разместил на своей странице в социальной странице Facebook 7 октября, указывая, что сделал эту публикацию... в Юрмале!

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

