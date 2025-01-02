Satiksmes ministrija ir uzdevusi airBaltic padomei nekavējoties skaidrot apjomīgās reisu atcelšanas lēmuma pamatojamību un ietekmi uz Latvijas savienojamību. Kategoriski nepieņemama ir uzņēmuma vadības izvairīšanas no šo savu lēmumu publiskas skaidrošanas.



Vienlaikus atgādinām,… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 2, 2025

По словам министра, категорически неприемлемо, что руководство компании избегает публичного объяснения своих решений.

В то же время Бришкенс напоминает, что руководство "airBaltic", в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс, обязано выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность "airBaltic" отвечала интересам Латвийского государства и пассажиров.

Уже сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic приостановит полеты на 19 маршрутах в этом летнем сезоне из-за задержек в обслуживании двигателей, отменив в общей сложности 4 670 рейсов.