Нас ожидает рекордно теплая и солнечная пятница

Наиболее солнечным день будет в западной части страны, на северо-востоке возможен кратковременный дождь.

При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +9...+13 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны 7 ноября, составляла +13 градусов в 1934 году в Риге.

В столице ожидается относительно солнечный день, без осадков. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +11...+12 градусов.