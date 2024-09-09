Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) недавно сообщала, что сотрудники ГПСС продолжают обследование подвалов и подвальных этажей государственных и муниципальных зданий, чтобы оценить их пригодность для укрытия. К середине августа было проверено 1911 объектов, из них полностью пригодны 259 (13,5%), частично пригодны 818 (42,8%). В этих объектах могут разместиться 373 тысячи человек.

Так как сотрудники ГПСС обследуют подвалы в дополнение к своим непосредственным служебным обязанностям, планируется, что обследование примерно 4500 объектов, взятых на учет, завершится в начале ноября.

Уже начата работа по размещению первых знаков, обозначающих бомбоубежище, на зданиях, частично или полностью пригодных для укрытия. Ее планируется завершить к государственному празднику в ноябре.