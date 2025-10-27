На BMW наехал на лежащего: смертельное ДТП под Смилтене

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Видземе, где погиб пешеход.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло после 19:00 в Марсненской волости Цесисского края, на дороге Лиепа-Смилтене. Мужчина на автомобиле "BMW" наехал на лежащего на дороге человека, который скончался на месте происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Всего зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в том числе семь с пострадавшими.

Полиция задержала четырех нетрезвых водителей, двое из которых были привлечены к уголовной ответственности. Составлено 246 протоколов об административных нарушениях за превышение скорости, а четыре водителя были задержаны за агрессивное вождение.

