Морская вода – эффективное средство для носа

26 августа, 2025

Азбука здоровья 0 комментариев

Морская вода – эффективное натуральное средство, которое помогает уменьшить риск инфекции и облегчить симптомы аллергии, ее также широко применяют для лечения насморка. Еще важнее эффект, производимый морской водой на слизистую оболочку носа, которую она смачивает, способствуя образованию слизи. Эти свойства сделали морскую воду популярным средством, рекомендуемым для лечения как аллергического, так и вызванного инфекцией насморка. Подробнее о пользе морской воды рассказывает фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.

Аэрозоль с морской водой содержит вещества, которые уменьшают воспаление и предотвращают накопление выделений в верхних дыхательных путях. Фармацевт Константин Черемухин: “Состав морской воды — это настоящий кладезь ценных компонентов: в зависимости от места происхождения она может содержать натрий, магний, кальций, хлор, фосфор, йод, железо, серу и бор, а также антиаллергенный марганец и антибактериальную медь.”

При использовании для промывания носа во время простуды морская вода помогает увлажнить слизистую оболочку, разжижить и вывести слизь, а также оказывает антисептическое действие. Такое промывание очищает носовые ходы от вирусов, бактерий, аллергенов и других инородных тел, облегчая дыхание и ускоряя выздоровление. Кроме того, средство эффективно против симптомов аллергии, особенно в случае аллергического ринита, поскольку помогает выводить аллергены, уменьшать отечность и восстанавливать нормальное дыхание.

Уход за носовой полостью

Раствор морской воды, особенно гипертонический, помогает размягчить и удалить густую слизь и корочки из носовых ходов, облегчая тем самым дыхание. Благодаря более высокой концентрации соли такой раствор создает разницу осмотического давления, что способствует удалению лишней жидкости из слизистых тканей и уменьшает отек, объясняет фармацевт.

Не менее важно воздействие морской воды на ресничный эпителий, покрывающий стенки носовой полости. Морская вода помогает восстановить нормальную функцию ресничного эпителия, что имеет важное значение для комфорта дыхания. Чтобы сохранить этот эффект надолго, рекомендуется регулярно промывать нос морской водой, так как это помогает поддерживать здоровье слизистой оболочки и предотвращать заложенность.

Как применять морскую воду

Морская вода — полезный помощник в домашней аптечке, особенно с приближением осени, так как ее можно использовать в любом возрасте — и младенцам, и детям, и взрослым. Процедура легко выполняется в домашних условиях и, если проводится правильно, не вызывает осложнений, отмечает фармацевт Константин Черемухин.

Частота использования аэрозоля с морской водой зависит от цели – для профилактики его обычно рекомендуют применять 1–2 раза в день, а для лечения – 3–4 раза в день или даже чаще, если это необходимо. Продолжительность использования не ограничена, однако при длительном применении солевых растворов, особенно гипертонических, важно следить за состоянием слизистой оболочки носа, так как они могут вызвать чрезмерную сухость. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

Всегда важно правильно и обдуманно использовать препарат, поэтому перед использованием аэрозоля обязательно нужно прочитать инструкцию к конкретному препарату и, при необходимости, проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Для детей младшего возраста от 1 месяца до 7 лет обычно рекомендуется 1–2 впрыска в каждый ноздрю 1–3 раза в день, а детям старше 7 лет — 2 впрыска в каждый ноздрю 2–4 раза в день, в соответствии с инструкцией по применению. Как отмечает фармацевт К. Черемухин, при использовании морской воды для промывания носа важно соблюдать правильную технику и не прилагать слишком большого давления, чтобы избежать попадания жидкости в уши.

Период применения зависит от продукта и его формы — капли или аэрозоль. Изотонические растворы (обычная морская вода) можно использовать столько, сколько необходимо для промывания или увлажнения носа, а гипертонические растворы не рекомендуется использовать дольше 5–7 дней, так как существует риск высыхания слизистой оболочки.

Как выбрать наиболее подходящее средство?

При выборе морского аэрозоля для промывания носа необходимо учитывать несколько факторов – степень очистки, концентрацию микроэлементов, наличие дополнительных компонентов и простоту использования, объясняет фармацевт. Особенно важно, чтобы вода была хорошо очищена, содержала ценные микроэлементы, такие как калий, магний и йод, и была подходящей для определенного возраста, поскольку концентрация, подходящая для детей и взрослых, может различаться. Также важны дополнительные компоненты – некоторые аэрозоли содержат вещества, который способствует заживлению или обеспечивают дополнительное действие и дают более широкий эффект при уходе за слизистой оболочкой носа.

Выбирая морской аэрозоль для детей, желательно искать продукты, специально предназначенные для младшего возраста – с более мягким действием и более удобной формой применения. Выбор для взрослых обычно основан на конкретных потребностях, таких как уменьшение отечности, увлажнение или лечение.

Перед применением морской воды проконсультируйтесь со специалистом

Аэрозоли нельзя использовать при некоторых проблемах со здоровьем – остром отите или других ушных инфекциях, травмах или искривлении носовой перегородки, а также после недавней операции на носу. Промывание также не рекомендуется при сильном отеке слизистой оболочки, частых носовых кровотечениях, эпилепсии.

Как отмечает фармацевт Черемухин, даже если нет никаких ограничений, перед первым применением средства рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Если во время или после процедуры возникают дискомфорт или осложнения, промывание нужно немедленно прекратить и проконсультироваться с врачом. Фармацевт также подчеркивает, что необходимо соблюдать особую осторожность при промывании носа у детей — у них существует повышенный риск воспаления среднего уха, поэтому перед использованием аэрозоля рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или педиатром.

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

