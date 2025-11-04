Метеорит попал в лобовое стекло автомобиля и расплавил его

«Мы подумали, что машина горит, — рассказал он телеканалу ABC. — Всё вокруг было белым от дыма, а стекло буквально плавилось». Позже выяснилось, что в Tesla мог попасть метеорит — или что-то не менее загадочное, упавшее с неба.

Инцидент случился ночью 19 октября на трассе Augusta Highway, примерно в 40 км от Порт-Гермейна. Автопилот, как ни в чём не бывало, продолжил движение: машина «не заметила» взрыв и не попыталась остановиться. Водитель получил мелкие раны от стекла, но сумел удержать управление.

Полиция исключила версии с пулей и грузовым мусором. По словам минералога Киэрана Мини из Южноавстралийского музея, если это действительно метеорит, то случай станет первым в мире ударом космического камня по движущемуся автомобилю.

«Вероятность такого совпадения — астрономически мала. Если бы он ехал на 10 км/ч быстрее или медленнее, метеорит упал бы мимо», — сказал учёный.

Стекло оказалось частично расплавленным — значит, предмет был очень горячим. Учёные собираются исследовать лобовое стекло и попытаться найти следы инопланетных частиц.

Не все специалисты согласны с «метеоритной» версией. Астрофизик Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда отметил, что при настоящем падении метеорита небо вспыхнуло бы ярким шаром, а такие объекты обычно остаются холодными при касании земли. Другие учёные предположили, что это мог быть кусок космического мусора.

Сам Мелвилл-Смит считает, что остался жив лишь благодаря автопилоту:

«Если бы мы ехали на обычной машине, точно бы врезались. Tesla просто продолжала путь, будто ничего не случилось».

Что именно ударило по машине, пока остаётся тайной. Учёные не исключают, что речь идёт о предмете, упавшем с орбиты, — а значит, Tesla может стать первой жертвой космического мусора на Земле.