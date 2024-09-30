Лиепниекс: «Кирсис не слишком умен». Как мэр Риги пытается убедить рижан переселиться в центр города

Прошел год с тех пор, как Вилнис Кирсис ("Новое Единство") стал мэром Риги. Говоря о пустующих квартирах и торговых площадях в центре города, он недавно отметил, что можно рассмотреть идею о пособиях на переезд для тех, кто решит, например, из пригорода перебраться в центр Риги. Хорошая ли это идея?

Писатель Юргис Лиепниекс подчеркивает, что Старый город и центр столицы не подходят для жизни, особенно для семей с детьми: "Реальной проблемой, конечно, является шум. После того, как Конституционный суд в одном из "приступов мудрости" ограничил права самоуправления на установление правил ограничения шума после одиннадцати часов вечера, городские власти бросили это дело. Каждый делает что хочет, шумит где и как хочет. В первую очередь, это ночные вечеринки, и ваша ночь пройдет на вечеринке! Старый город и центр не подходят для проживания, но это может быть идеальное место для бизнеса, предпринимательства, развлечений, чего-то подобного... Могут быть зоны, где не нужно жить, но где проходят вечеринки: "Ну, здесь у нас вечеринка, а здесь, скажем, люди спят". Мэрии следовало бы как-то упорядочить эту политику, чтобы люди знали, в каком районе происходят вечеринки (до шести утра), а в каком наши дети могут спокойно спать и ходить в школу".

Юргис Лиепниекс сам большую часть своей жизни прожил в Старом городе и прекрасно понимает тех, кто сейчас уезжает из центра. С определенной долей иронии Юргис Лиепниекс говорит, что стоит прислушаться к идее Вилниса Кирсиса, ведь он сам хорошо знаком с этой проблемой — сам-то он не живет в Риге и ищет способы убедить себя переехать в столицу. Возможно, это пособие на переезд позволит ему оплатить какой-то кредит?

"Он один из тех рижан, которые сами себя не смогли убедить переехать в Ригу. То есть Рижская дума не смогла убедить мэра Риги переехать жить в Ригу, но теперь Вилнис Кирсис ломает голову, как убедить других переехать в Ригу. Ну вот он и придумал платить пособия. Возможно, он сам думает, что получит это пособие, — говорит Юргис Лиепниекс и подытоживает: — Вилнис Кирсис не слишком умен и также не слишком хороший мэр Риги".

Что еще говорит Юргис Лиепниекс о предложении мэра Риги привлекать жителей пригородов в Старый город с помощью пособий на переезд