Финансирование предназначено для ключевых оборонных приоритетов, включая цели НАТО. В перечень входят дроны, поддержка Украины, военная мобильность, медицина и нужды внутренних служб.

Согласно условиям SAFE, займы предоставляются сроком на 45 лет под низкие проценты, при этом большая часть средств должна быть потрачена на закупки у европейских производителей вооружений. Общий объём заявок от 18 стран ЕС уже достиг 127 млрд евро. Решение по латвийской заявке Европейская комиссия должна оценить в течение двух недель, затем документ рассмотрит правительство.