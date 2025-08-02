Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия займет до 8,4 миллиарда на дроны, медицину и помощь Украине. Отдавать будем 45 лет

2 августа, 2025 07:33

Важно 5 комментариев

Латвия подала заявку на финансирование в размере от 3,8 до 8,4 млрд евро из нового фонда ЕС — SAFE (Strategic Technologies for Europe Platform), сообщил министр обороны Андрис Спрудс в эфире Latvijas Radio. Минимальная сумма охватывает 18 текущих проектов, а при одобрении полной заявки страна сможет реализовать дополнительно 39 инициатив.

Финансирование предназначено для ключевых оборонных приоритетов, включая цели НАТО. В перечень входят дроны, поддержка Украины, военная мобильность, медицина и нужды внутренних служб.

Согласно условиям SAFE, займы предоставляются сроком на 45 лет под низкие проценты, при этом большая часть средств должна быть потрачена на закупки у европейских производителей вооружений. Общий объём заявок от 18 стран ЕС уже достиг 127 млрд евро. Решение по латвийской заявке Европейская комиссия должна оценить в течение двух недель, затем документ рассмотрит правительство.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

