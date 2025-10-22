Латвийские рестораны отстояли право на звезды Michelin

Награды "Bib Gourmand", которые присуждаются ресторанам, предлагающим отличную еду по доступной цене, сохранили прошлогодние победители "Snatch", "Shōyu" и "Milda", к которым присоединились "SMØR Bistro" и "H.E. Vanadziņš". Уже сообщалось, что в октябре прошлого года в гид "Michelin" был включен 31 латвийский ресторан, в том числе звезду качества получил "John Chef's Hall", а "Max Cekot Kitchen" сохранил свою звезду.

Зеленую звезду "Michelin", или награду за устойчивое развитие сохранил ресторан "Pavāru māja".

Престижные звезды Michelin присуждаются ресторанам, которые предлагают качественную еду в соответствии с пятью универсальными критериями: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и, что не менее важно, последовательность в меню.

Звезды присуждаются на один год, после чего жюри вновь рассматривает ресторан. Иногда рестораны теряют свои звезды, отметили в Латвийском агентстве инвестиций и развития.

Одна звезда "Michelin" присуждается ресторанам за "высококачественную кухню, достойную остановки", две - за "превосходную кухню, которая может привести к отклонению от запланированного маршрута" и три - за "выдающуюся кухню, заслуживающую специальной поездки".