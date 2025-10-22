Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa
Доступность

Латвийские рестораны отстояли право на звезды Michelin

© LETA 22 октября, 2025 12:13

Для настроения 0 комментариев

В гид "Michelin" 2026 года вошли 34 латвийских ресторана, в том числе три новых, а также по одной звезде сохранили рестораны "John Chef's Hall" и "Max Cekot Kitchen", сообщили агентству ЛЕТА представители гида "Michelin". Из всех ресторанов, включенных в новейший гид, 27 находятся в Риге и семь - в других регионах Латвии.

Награды "Bib Gourmand", которые присуждаются ресторанам, предлагающим отличную еду по доступной цене, сохранили прошлогодние победители "Snatch", "Shōyu" и "Milda", к которым присоединились "SMØR Bistro" и "H.E. Vanadziņš". Уже сообщалось, что в октябре прошлого года в гид "Michelin" был включен 31 латвийский ресторан, в том числе звезду качества получил "John Chef's Hall", а "Max Cekot Kitchen" сохранил свою звезду.

Зеленую звезду "Michelin", или награду за устойчивое развитие сохранил ресторан "Pavāru māja".

Престижные звезды Michelin присуждаются ресторанам, которые предлагают качественную еду в соответствии с пятью универсальными критериями: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и, что не менее важно, последовательность в меню.

Звезды присуждаются на один год, после чего жюри вновь рассматривает ресторан. Иногда рестораны теряют свои звезды, отметили в Латвийском агентстве инвестиций и развития.

Одна звезда "Michelin" присуждается ресторанам за "высококачественную кухню, достойную остановки", две - за "превосходную кухню, которая может привести к отклонению от запланированного маршрута" и три - за "выдающуюся кухню, заслуживающую специальной поездки".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 22.10.2025
Франция: «родственник» Лувра
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: соглашение с Россией расторгнуто
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: внимание, лептоспироз наступает
Sfera.lv 4 часа назад
Пассажиропоток в аэропорту Риги за девять месяцев остался на уровне прошлого года
Bitnews.lv 4 часа назад
Министр внутренних дел потребовал проверку после наказания автора сатирического видео
Bitnews.lv 4 часа назад
Ринкевич призвал медиков и министра здравоохранения продолжить переговоры
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: главное для чиновников — учёт и контроль; ваших денег…
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: почта возвращается в США
Sfera.lv 8 часов назад

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать