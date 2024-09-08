Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Крупнейшие госбанки Китая резко сокращают бизнес в России из-за проблем с платежами (2)

Редакция PRESS 8 сентября, 2024 07:58

Мир 2 комментариев

Государственные банки Китая резко сокращают бизнес в России по мере того, как нарастают проблемы с платежами, они охватили уже около 80% двусторонней торговли, пишет The Moscow Times.

Активы российской «дочки» Bank of China — четвертого в перечне крупнейших банков КНР — во втором квартале 2024 года сократились на 37%, до 355,9 млрд рублей, сообщает FrankRG со ссылкой на банковскую статистику ЦБ.

АйСиБиСи банк — дочерняя структура самого крупного китайского банка ICBC Bank, который работает на российском рынке с 2007 года, — сократил активы на 27%, до 462,4 млрд рублей.

Оба банка, которые специализируются на расчетах между российскими и китайскими компаниями, стремительно расширяли российский бизнес после начала войны: их активы росли каждый квартал с 2022 года и за это время увеличились на 246% и 555% соответственно.

Первое существенное сокращение активов китайских банков России с начала вторжения в Украину связано с платежными трудностями, указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Сокращение объема и снижение скорости расчетов, обусловленные опасениями вторичных санкций и усложнением комплаенса на китайской стороне, закономерно влекут сокращение остатков банков на корсчетах в китайских головных организациях и временно свободных средств на счетах клиентов, против чего также сворачиваются наиболее ликвидные активы», — объясняет Беликов.

Ужесточение политики китайских банков ведет к сложностям в торговле и приводит к дефициту юаневой ликвидности в России, продолжает Беликов: «Средства, переводимые на счета в китайских банках, зачислялись в основном в юанях, в которые они могли быть в процессе конвертированы из рублей».

Проблемы с китайскими банками у российских компаний возникли зимой — вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина, предоставив ему право вводить санкции против любой кредитной организации в мире, поддерживающей российский ВПК.

В феврале прием платежей из России ограничили ICBC, China Construction Bank и Bank of China, а к апрелю к ним присоединились China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Визит в Пекин президента РФ Владимира Путина, на который возлагали надежды банкиры и бизнес, оказался безрезультатным.

Более того, платежные проблемы усугубились и к июлю затронули уже 80% двусторонних операций. Август принес новую волну сложностей: объем зависших транзакций достиг десятков миллиардов юаней, а импортерам пришлось задумываться о бартерной торговле и вывозить из России золотые слитки, чтобы расплатиться с китайскими контрагентами.

Системного, магистрального решения проблемы «нет» и, вероятно, «не будет», жаловался на Восточном экономическом форуме предправления МСП-банка Иван Подберезняк. Любой способ обхода, скорее всего, окажется временным, объяснял проблему банкир: «Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 19 реакций
Комментарии (2) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (2)

Мир 18:54

Мир 2 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (2)

Мир 18:44

Мир 2 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (2)

Важно 18:22

Важно 2 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (2)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 2 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (2)

Важно 18:13

Важно 2 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (2)

Важно 18:10

Важно 2 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (2)

Бизнес 18:02

Бизнес 2 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать