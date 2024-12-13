Эксперт: Кредиты станут дешевле, сбережения — менее выгодными

Эксперт отмечает, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки и в 2025 году. По прогнозам финансового рынка, в следующем году процентные ставки снизятся как минимум на 1-1,5 процентных пункта. ЕЦБ сохраняет осторожный подход, корректируя свои решения в зависимости от замедления экономического роста и стабилизации инфляции, одновременно поддерживая экономику, чтобы обеспечить надлежащий уровень роста.

Андреев поясняет, что решение ЕЦБ от 12 декабря означает, что кредиты станут дешевле, а снижение процентных ставок повысит доступность кредитов в 2025 году. Согласно прогнозам, трехмесячная ставка EURIBOR может упасть до 1,6% в третьем квартале следующего года.

Андреев объясняет, что будет проще взять кредит, например, на покупку дома, автомобиля или бизнеса.

В то же время Андреев признает, что высокие цены сохранятся. Несмотря на некоторую стабилизацию инфляции, цены на продукты питания и другие основные услуги могут оставаться высокими, что скажется на повседневных привычках.

Сбережения также станут менее выгодными, отмечает Андреев. Ставки по депозитам будут падать, поэтому доходность традиционных срочных вкладов и сберегательных счетов будет ниже. Это может создать проблемы для тех, кто полагается на сбережения как на надежную инвестицию, предупреждает он. Кроме того, подоходный налог с физических лиц увеличится с 20 % до 25,5 % в 2025 году, что приведет к снижению доходности.

Уже сообщалось, что ЕЦБ в четверг 12 декабря принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.

На заседании Управляющего совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение о снижении ставки по депозитам овернайт до 3 %. Ставка по депозитам - это процентная ставка, используемая Советом управляющих для определения курса денежно-кредитной политики.

Основная ставка по операциям рефинансирования снижена до 3,15 %, а ставка по кредитам овернайт - до 3,4 %.