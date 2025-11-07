Кровавые свастики в Ханау: мужчина рисовал их человеческой кровью!

Всего полиция зафиксировала около 50 повреждённых машин. Первым о странных пятнах сообщил житель, обнаруживший на своём автомобиле символ в форме нацистского знака. Когда прибыли правоохранители, весь квартал был покрыт буро-красными следами — словно кто-то оставил зловещий автограф на каждом углу.

«Предварительный тест подтвердил, что речь идёт о человеческой крови», — сообщили в управлении полиции Гессена.

После нескольких часов поисков полиция задержала подозреваемого — 31-летнего мужчину из Румынии, проживавшего неподалёку. По данным Bild и AP, он был сильно пьян, на его теле нашли следы свежих порезов, и следователи полагают, что он мог использовать собственную кровь.

Официальный мотив пока не установлен. Полиция не исключает, что это был акт личного безумия, а не идеологическое преступление. Тем не менее возбуждено дело по статьям о повреждении имущества и использовании символики запрещённых организаций.

Город Ханау уже переживал трагедию в 2020 году, когда в результате нападения ультраправого экстремиста погибли девять человек. Поэтому нынешняя история с “кровавыми свастиками” вызвала особое беспокойство и напомнила жителям старые страхи.