Коммуналка: новые тарифы — что дорожает, что дешевеет?

Тепло дешевеет?

Столичный поставщик тепла АО Rīgas siltums (RS) в конце лета сообщил о снижении тарифа на теплоэнергию.

С 15 октября тариф RS снизится на 10% и составит 74,17 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС – 12%). В настоящее время тариф на теплоснабжение Rīgas siltums составляет 82,63 евро за мегаватт-час без НДС.

Ранее планировалось, что с 1 октября тариф снизится до 76,49 евро.

Как сообщили на предприятии, в зимние месяцы отопление двухкомнатной квартиры в Риге обойдется примерно на 15 евро в месяц дешевле по сравнению с прошлой зимой при аналогичном потреблении. А всего рижане смогут сэкономить около 40 млн. евро. Снижения тарифа удалось достичь в основном за счет изменения цен на закупаемую теплоэнергию.

Вместе с тем жители многоквартирных домов знают, что в течение отопительного сезона цена еще может меняться. Как показывает практика - в сторону повышения...

В регионах

В сентябре тарифы на тепловую энергию снизили девять коммерсантов, а четыре коммерсанта, чьи тарифы снизились в предыдущие месяцы, свои расценки повысят, - сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Тарифы SPRK утверждает без налога на добавленную стоимость.

Так, тариф на теплоэнергию понизился в Закюмуйже - 97,68 евро за мегаватт-час; в Силакрогcе тариф - до 96,87 евро за МВтч; в Муцениеки - до 95,95 евро; в Ропажи - до 95,16 евро.

Тариф предприятия Jelgavas novada KU в Ане снизился до 84,5 евро за МВтч; в Бранкcе – до 80,6 евро; тариф АО Olaines udens un siltums в Яунолайне и Стуниши теперь 83,46; в Олайне и Паролайне - 73,5 евро.

Тариф Kuldīgas siltumtīkli в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пельчи, Озолах, Ренде и Межвалде составил 80,9 евро за МВтч. Тариф на тепловую энергию ООО Dobeles enerģija составил 65,86 евро - для жителей Добеле, Кримуне и Тервете. А тариф в Кандаве, Ване и Занте снизился до 77,56 евро.

В Плявиняс теперь тариф 75,49 евро; тариф в Саласпилсе и Саулкалне - 66,26 евро; в Ливаны - 61,59 евро.

А вот в Цесисе с сентября тариф ООО Adven Latvia повысился с 70,99 до 71,85 евро; тариф Aizkraukles siltums в Айзкраукле и Айзкраукльском крае - с 63,62 до 64,76 евро; тариф в Валмиере и Виестуре - с 71,62 до 72,21 евро. (Но это все равно ниже, чем в Риге.)

В Мадоне, Айзпурве, Дзелзаве, Лиезере, Озолы, Биксере, Кусе, Баркаве, Эргли, Лубане и Ляудоне тариф Madonas siltums поднялся с 74,74 до 88,77 евро. Здесь предприятие включило в тариф и все расходы на доставку теплоэнергии.

В настоящее время SPRK оценивает 20 полных проектов тарифов на теплоснабжение и 20 проектов тарифов на теплоснабжение, определенных самими коммерсантами.

Больше информации о тарифах на тепло – на портале Комиссии по регулированию общественных услуг: www.sprk.gov.lv

Газа хватит всем!

К середине сентября в Инчукалнское подземное газохранилище закачано 18,6 тераватт-часа природного газа, что составляет 75% его объема.

Как сообщили в АО Conexus Baltic Grid (Conexus), которое является оператором системы транспортировки и хранения газа, закачка продолжается и ситуация с обеспечением газа на зиму оценивается как стабильная.

И хотя, возможно, не будет достигнут уровень прошлого года, нынешние объемы достаточны для того, чтобы с уверенностью встретить зиму, - заверили хранители природного газа.

Природный газ в основном закачивается с СПГ-терминала в Инкоо в Финляндии и Клайпедского СПГ-терминала в Литве. Поставки природного газа из России не планируются.

Общая мощность хранилища вместе с госрезервом газа составляет 25 тераватт-часов.

С 1 октября вступят в силу поправки к закону об энергетике, и Инчукалнское ПГХ должно будет обеспечить хранение 4 тераватт-часов природного газа для солидарных нужд соседних стран.

Оборот Conexus в прошлом году составил 76,468 млн. евро, что на 38,7% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 42,3% - до 16,172 млн. евро...

Золотые отходы: вывоз мусора усложняется и дорожает

С наступлением осени повысились цены на вывоз бытовых отходов в Риге. В комитете жилья и среды Рижской думы сообщили, что раз в год, согласно существующим договорам, тариф, по которому вывозится мусор, должен пересматриваться. Хотя рижане считают, что это происходит постоянно.

Рижанам объяснили, что с учетом снижения цен на топливо, но при этом увеличения затрат на рабочую силу, затрат на утилизацию, а также изменения налога на природные ресурсы расходы на управление отходами пришлось повысить на 7-8%.

Уже с сентября жители центра и Латгальского предместья платят за вывоз бытовых отходов 26,48 евро за кубометр вместо прежних 24,66 евро, а с 2025 года это будет 27,06 евро.

В Курземском районе вместо прежних 24,93 евро за кубометр жители платят 26,76 евро, а с 2025 года будут платить 27,35 евро.

В Земгальском предместье с сентября утилизация бытовых отходов выросла до 23,69 евро за кубометр вместо 21,90 евро. С 2025 года цена повысится до 24,28 евро.

В Зиемельском районе и Видземском предместье утилизация бытовых отходов теперь стоит 25,95 евро за кубометр вместо прежних 24,25. А с 2025 года за утилизацию бытовых отходов придется платить 26,52 евро.

Очередное удорожание утилизации мусора будет сравнительно небольшим (платежи потребителей увеличатся на сумму от 20 до 50 центов)...

В Риге созданы четыре зоны управления отходами, тарифы на вывоз мусора в которых незначительно отличаются. Двумя зонами управляет Clean R, по одной - Lautus Vide и Eco Baltia Vide.

Чтобы снизить цены на вывоз мусора, депутаты столичной думы призывают жителей больше сортировать мусор и следить за частотой вывоза. Понятие управления бытовыми отходами фактически включает в себя весь цикл - от вывоза до переработки мусора. Однако обычные потребители услуги используют понятие «вывоз мусора» - это та часть цикла, которая видима им.

Как заметили рижане, вывоз бытовых отходов становится все более дорогим, все больше усложняется порядок выброса отходов, и сомнительно, что сортировка дает снижение стоимости услуги.

Одна из причин — удорожание услуг полигона Гетлини. Поэтому дороже становится вывоз не только для рижан, но и для жителей окружающих Ригу населенных пунктов...

Большая политика отходов

В свою очередь, представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) предупреждают, что в связи с увеличением налога на природные ресурсы неуправляемое обращение с отходами будет обходиться жителям Латвии все дороже.

Для достижения новых целей государственного плана управления отходами, установленного в Государственном плане управления отходами на 2021–2028 годы, с июля на базе прежних полигонов начали работу региональные центры управления отходами (AARC). Центры предоставляют новую общественную услугу — обработку несортированных отходов, тариф на которую устанавливает SPRK.

В установленной самоуправлением плате за управление отходами, включенной в счета жителей за вывоз отходов, только часть составляет плата за обработку неотсортированных бытовых отходов и их захоронение в соответствии с установленными SPRK тарифами.

Операторы по обращению с отходами бесплатно собирают и вывозят раздельно собранные стекло, бумагу, картон, пластик и металлическую упаковку, так как продажа перерабатываемого материала позволяет покрыть расходы на его управление.

Также плата за вывоз раздельно собираемых биологических бытовых отходов на 40% ниже, чем плата за управление неотсортированными бытовыми отходами. В свою очередь, управление неотсортированными бытовыми отходами будет становиться только дороже...