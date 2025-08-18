Комедия и два боевика: премьеры этой недели в нашей киноафише 15-21 августа

"Материалистка» (16+) (Materialists)
Режиссер - Селин Сон.
В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль.
Романтика. Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
"Никто-2» (16+) (Nobody 2)
Режиссер - Тимо Тьяджанто.
В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс.
Комедия. Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.
"WAR 2» (12+)
Режиссер - Адитья Чопра.
В ролях: Ритик Рошан, Киара Адвани, Н. Т. Рама Рао-мл.
Остросюжетный фильм. Много лет назад агент Кабир сбежал от власти. Стал величайшим злодеем Индии. Но на этот раз, когда он все глубже погружается в самые темные глубины… Индия посылает за ним своего самого смертоносного агента. Офицера спецподразделения, который больше, чем ровня Кабиру.
Киноафиша 15 - 21 августа
Apollo kino Akropole
Дом – 15-21.08 – 20.00, 22.15
Никто-2 – 15, 17, 19, 21.08 – 16.30, 19.30, 21.35; 16, 18, 20.08 – 16.25, 19.45, 21.50
Материалистка – 15-21.08 – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Дракула – 15, 17.08 – 14.15, 18.35; 16, 18, 20.08 – 18.20, 20.55; 19, 21.08 – 15.55, 18.35
Чумовая пятница - 2 – 15, 17, 19, 21.08 – 14.05; 16, 18, 20.08 – 18.30
Жизнь Чака – 15-18, 20.08 – 16.45; 19, 21.08 – 13.55
Час исчезновения – 15.08 – 16.45, 19.10, 21.55; 16, 18, 20.08 – 15.10, 21.15; 17.08 – 15.50, 21.15; 19, 21.08 – 13.30, 19.25, 22.10
Верни её из мёртвых – 16-21.08 – 19.10
Голый пистолет – 15, 17.08 – 12.15, 20.30, 22.30; 16, 18-21.08 – 13.50, 20.30, 22.30
Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15.08 – 11.05, 21.20; 16, 18, 20.08 – 15.50, 20.50; 17.08 – 18.40; 19, 21.08 – 11.00, 18.40
Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 16-21.08 – 21.30
Супермен – 15-18, 20.08 – 14.00; 19, 21.08 – 16.20
Шпионская свадьба – 16, 18, 20.08 – 14.05; 17, 19, 21.08 – 21.20
Мир юрского периода: Возрождение – 15, 17.08 – 17.10; 16, 18-21.08 – 11.00, 17.10
F1 – 15.08 - 13.35, 17.00, 20.50; 16, 18, 20.08 – 11.55, 18.00; 17.08 – 12.30, 17.00, 20.50; 19, 21.08 – 16.15, 20.50
Лило и Стич – 15, 17, 19, 21.08 – 17.05
Миссия невыполнима: Финальная расплата – 15, 17.08 – 20.10; 16, 18-21.08 – 21.05
Плохие парни - 2 – 15-21.08 – 11.10, 11.30 (рус.), 13.30, 13.50 (рус.), 15.50, 16.10 (рус.), 18.10, 18.30 (рус.)
Смурфики в кино – 15-21.08 – 10.50, 12.20 (рус.), 12.55, 15.00 (рус.)
Элио – 15-21.08 – 11.50
Как приручить дракона – 15, 17, 19, 21.08 – 11.20, 14.30 (рус.); 16, 18, 20.08 – 14.30 (рус.), 17.05
Minecraft в кино – 16, 18, 20.08 – 11.40
Apollo kino Plaza
Дом – 15.08 – 19.15, 22.00; 16-19, 21.08 – 19.55, 22.00; 20.08 – 17.05, 22.00
Никто-2 – 15, 18, 20.08 – 14.10, 19.15, 22.05; 16.08 – 14.40, 19.15, 22.10; 17.08 – 12.20, 19.15, 22.10; 19.08 – 14.40, 18.15, 22.10; 21.08 – 10.55, 14.40, 18.15, 22.10
Материалистка – 15.08 – 11.05, 13.30, 16.20, 18.45, 21.15; 16, 17, 19.08 – 12.10, 14.40, 18.45, 21.15; 18, 20, 21.08 – 12.10, 14.40, 16.15, 18.45, 21.15
Дракула – 15, 16, 19, 21.08 – 19.05; 17.08 – 14.25; 18.08 – 17.10; 20.08 – 19.20
Жизнь Чака – 15.08 – 21.50; 16, 17.08 – 18.45; 18.08 – 11.50; 19, 21.08 – 16.45
Час исчезновения – 15.08 – 16.20, 21.20; 16, 17.08 – 17.10, 21.20; 18, 20.08 – 19.05, 21.20; 19.08 – 17.10, 21.00; 21.08 – 17.10, 20.40
Голый пистолет – 15-18, 20.08 – 11.00, 18.45; 19.08 – 11.00, 16.10; 21.08 – 16.10, 18.40
Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15.08 – 16.45; 16.08 – 16.15, 21.50; 17.08 – 16.05; 18, 20.08 – 16.35, 20.50; 19, 21.08 – 14.00, 21.55
Супермен – 15.08 – 13.35; 16, 19, 21.08 – 11.55; 17.08 – 17.10; 18, 20.08 – 16.20
Шпионская свадьба – 15, 16.08 – 20.50; 17.08 – 20.35; 18, 20.08 – 21.50; 19, 21.08 – 21.10
Мир юрского периода: Возрождение – 15.08 – 13.55; 16, 17.08 – 13.30; 18, 20.08 – 13.45; 19, 21.08 – 13.20
F1 – 15-21.08 – 15.40, 18.50, 20.50
Лило и Стич – 15.08 – 11.30; 16, 17.08 – 16.20; 19, 21.08 – 18.45; 20.08 – 11.50
Плохие парни - 2 – 15, 17, 21.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20; 16.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 16.45 (англ.), 18.20; 18, 20.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20, 19.05 (англ.); 19.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20, 18.40 (рус.)
Смурфики в кино – 15.08 – 12.05 (рус.), 12.15, 17.05; 16-18, 20.08 – 11.45 (рус.), 12.15, 17.05; 19, 21.08 – 11.10 (рус.), 11.40, 16.30
Элио – 15.08 – 11.20; 16-18, 20.08 – 13.55; 19, 21.08 – 11.45
Как приручить дракона – 15-18, 20.08 – 13.00, 14.25 (рус.); 19, 21.08 – 13.00, 13.50 (рус.)
Minecraft в кино – 16, 17.08 – 11.10; 18, 20.08 – 11.30; 19, 21.08 – 16.30
Apollo kino Domina
Дом – 15.08 – 21.05; 17.08 – 16.35; 18, 20.08 – 20.45
Никто-2 – 15, 16.08 – 16.40; 17.08 – 21.00; 18, 20.08 – 18.30; 19.08 – 18.00; 21.08 – 14.05
Материалистка - 15-17.08 – 14.05, 18.55, 21.30; 18-21.08 – 13.50, 18.55, 21.30
Дракула – 19.08 – 21.00; 21.08 – 18.30
Час исчезновения – 16.08 – 21.00; 19.08 – 15.40; 21.08 – 21.30
Голый пистолет – 15.08 – 15.20; 17.08 – 11.50; 18, 20, 21.08 – 16.20; 19.08 – 11.00
Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15, 16.08 – 11.20; 18, 20, 21.08 – 14.50; 19.08 – 12.00
Мир юрского периода: Возрождение – 18, 20.08 – 13.20
F1 – 15.08 – 12.00; 16, 17.08 – 20.40; 18, 20, 21.08 – 20.00; 19.08 – 14.40
Плохие парни - 2 – 15.08 – 11.50, 14.20 (рус.), 16.50; 16, 17.08 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.30, 14.30 (рус.), 16.00, 18.30; 18, 20, 21.08 – 11.20 (рус.), 12.20, 16.25 (рус.), 17.30; 19.08 – 11.20 (рус.), 13.10, 16.25 (рус.), 18.30
Смурфики в кино – 18, 20.08 – 11.00; 21.08 – 11.45
Киногалерея/К. Сунс
20-21.08 - Дни балтийского кино в Латвии
Что случилось осенью – 15.08 – 18.30; 17.08 - 16.30
Безумно – 16.08 – 18.00; 18.08 - 20.30
Женщины с балкона – 17.08 – 18.20; 19.08 – 20.10
Идеальные незнакомцы – 16.08 – 16.20
Комната – 19.08 – 18.20
Супергерои – 15.08 – 20.20; 18.08 – 18.20
Splendid Palace
Материалистка – 20.08 – 20.20
Жизнь Чака – 19.08 – 20.15
Дракула – 21.08 – 20.20
Письма о любви – 19.08 – 18.00
Брак по-итальянски – 20.08 – 22.00
Партенопа – 21.08 – 22.00
Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 21.08 – 18.00
Поток – 20.08 – 18.15