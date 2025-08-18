Комедия и два боевика: премьеры этой недели в нашей киноафише 15-21 августа

"Материалистка» (16+) (Materialists)

Режиссер - Селин Сон.

В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль.

Романтика. Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

"Никто-2» (16+) (Nobody 2)

Режиссер - Тимо Тьяджанто.

В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс.

Комедия. Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.

"WAR 2» (12+)

Режиссер - Адитья Чопра.

В ролях: Ритик Рошан, Киара Адвани, Н. Т. Рама Рао-мл.

Остросюжетный фильм. Много лет назад агент Кабир сбежал от власти. Стал величайшим злодеем Индии. Но на этот раз, когда он все глубже погружается в самые темные глубины… Индия посылает за ним своего самого смертоносного агента. Офицера спецподразделения, который больше, чем ровня Кабиру.

Киноафиша 15 - 21 августа

Apollo kino Akropole

Дом – 15-21.08 – 20.00, 22.15

Никто-2 – 15, 17, 19, 21.08 – 16.30, 19.30, 21.35; 16, 18, 20.08 – 16.25, 19.45, 21.50

Материалистка – 15-21.08 – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Дракула – 15, 17.08 – 14.15, 18.35; 16, 18, 20.08 – 18.20, 20.55; 19, 21.08 – 15.55, 18.35

Чумовая пятница - 2 – 15, 17, 19, 21.08 – 14.05; 16, 18, 20.08 – 18.30

Жизнь Чака – 15-18, 20.08 – 16.45; 19, 21.08 – 13.55

Час исчезновения – 15.08 – 16.45, 19.10, 21.55; 16, 18, 20.08 – 15.10, 21.15; 17.08 – 15.50, 21.15; 19, 21.08 – 13.30, 19.25, 22.10

Верни её из мёртвых – 16-21.08 – 19.10

Голый пистолет – 15, 17.08 – 12.15, 20.30, 22.30; 16, 18-21.08 – 13.50, 20.30, 22.30

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15.08 – 11.05, 21.20; 16, 18, 20.08 – 15.50, 20.50; 17.08 – 18.40; 19, 21.08 – 11.00, 18.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 16-21.08 – 21.30

Супермен – 15-18, 20.08 – 14.00; 19, 21.08 – 16.20

Шпионская свадьба – 16, 18, 20.08 – 14.05; 17, 19, 21.08 – 21.20

Мир юрского периода: Возрождение – 15, 17.08 – 17.10; 16, 18-21.08 – 11.00, 17.10

F1 – 15.08 - 13.35, 17.00, 20.50; 16, 18, 20.08 – 11.55, 18.00; 17.08 – 12.30, 17.00, 20.50; 19, 21.08 – 16.15, 20.50

Лило и Стич – 15, 17, 19, 21.08 – 17.05

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 15, 17.08 – 20.10; 16, 18-21.08 – 21.05

Плохие парни - 2 – 15-21.08 – 11.10, 11.30 (рус.), 13.30, 13.50 (рус.), 15.50, 16.10 (рус.), 18.10, 18.30 (рус.)

Смурфики в кино – 15-21.08 – 10.50, 12.20 (рус.), 12.55, 15.00 (рус.)

Элио – 15-21.08 – 11.50

Как приручить дракона – 15, 17, 19, 21.08 – 11.20, 14.30 (рус.); 16, 18, 20.08 – 14.30 (рус.), 17.05

Minecraft в кино – 16, 18, 20.08 – 11.40

Apollo kino Plaza

Дом – 15.08 – 19.15, 22.00; 16-19, 21.08 – 19.55, 22.00; 20.08 – 17.05, 22.00

Никто-2 – 15, 18, 20.08 – 14.10, 19.15, 22.05; 16.08 – 14.40, 19.15, 22.10; 17.08 – 12.20, 19.15, 22.10; 19.08 – 14.40, 18.15, 22.10; 21.08 – 10.55, 14.40, 18.15, 22.10

Материалистка – 15.08 – 11.05, 13.30, 16.20, 18.45, 21.15; 16, 17, 19.08 – 12.10, 14.40, 18.45, 21.15; 18, 20, 21.08 – 12.10, 14.40, 16.15, 18.45, 21.15

Дракула – 15, 16, 19, 21.08 – 19.05; 17.08 – 14.25; 18.08 – 17.10; 20.08 – 19.20

Жизнь Чака – 15.08 – 21.50; 16, 17.08 – 18.45; 18.08 – 11.50; 19, 21.08 – 16.45

Час исчезновения – 15.08 – 16.20, 21.20; 16, 17.08 – 17.10, 21.20; 18, 20.08 – 19.05, 21.20; 19.08 – 17.10, 21.00; 21.08 – 17.10, 20.40

Голый пистолет – 15-18, 20.08 – 11.00, 18.45; 19.08 – 11.00, 16.10; 21.08 – 16.10, 18.40

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15.08 – 16.45; 16.08 – 16.15, 21.50; 17.08 – 16.05; 18, 20.08 – 16.35, 20.50; 19, 21.08 – 14.00, 21.55

Супермен – 15.08 – 13.35; 16, 19, 21.08 – 11.55; 17.08 – 17.10; 18, 20.08 – 16.20

Шпионская свадьба – 15, 16.08 – 20.50; 17.08 – 20.35; 18, 20.08 – 21.50; 19, 21.08 – 21.10

Мир юрского периода: Возрождение – 15.08 – 13.55; 16, 17.08 – 13.30; 18, 20.08 – 13.45; 19, 21.08 – 13.20

F1 – 15-21.08 – 15.40, 18.50, 20.50

Лило и Стич – 15.08 – 11.30; 16, 17.08 – 16.20; 19, 21.08 – 18.45; 20.08 – 11.50

Плохие парни - 2 – 15, 17, 21.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20; 16.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 16.45 (англ.), 18.20; 18, 20.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20, 19.05 (англ.); 19.08 - 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.20, 18.40 (рус.)

Смурфики в кино – 15.08 – 12.05 (рус.), 12.15, 17.05; 16-18, 20.08 – 11.45 (рус.), 12.15, 17.05; 19, 21.08 – 11.10 (рус.), 11.40, 16.30

Элио – 15.08 – 11.20; 16-18, 20.08 – 13.55; 19, 21.08 – 11.45

Как приручить дракона – 15-18, 20.08 – 13.00, 14.25 (рус.); 19, 21.08 – 13.00, 13.50 (рус.)

Minecraft в кино – 16, 17.08 – 11.10; 18, 20.08 – 11.30; 19, 21.08 – 16.30

Apollo kino Domina

Дом – 15.08 – 21.05; 17.08 – 16.35; 18, 20.08 – 20.45

Никто-2 – 15, 16.08 – 16.40; 17.08 – 21.00; 18, 20.08 – 18.30; 19.08 – 18.00; 21.08 – 14.05

Материалистка - 15-17.08 – 14.05, 18.55, 21.30; 18-21.08 – 13.50, 18.55, 21.30

Дракула – 19.08 – 21.00; 21.08 – 18.30

Час исчезновения – 16.08 – 21.00; 19.08 – 15.40; 21.08 – 21.30

Голый пистолет – 15.08 – 15.20; 17.08 – 11.50; 18, 20, 21.08 – 16.20; 19.08 – 11.00

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 15, 16.08 – 11.20; 18, 20, 21.08 – 14.50; 19.08 – 12.00

Мир юрского периода: Возрождение – 18, 20.08 – 13.20

F1 – 15.08 – 12.00; 16, 17.08 – 20.40; 18, 20, 21.08 – 20.00; 19.08 – 14.40

Плохие парни - 2 – 15.08 – 11.50, 14.20 (рус.), 16.50; 16, 17.08 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.30, 14.30 (рус.), 16.00, 18.30; 18, 20, 21.08 – 11.20 (рус.), 12.20, 16.25 (рус.), 17.30; 19.08 – 11.20 (рус.), 13.10, 16.25 (рус.), 18.30

Смурфики в кино – 18, 20.08 – 11.00; 21.08 – 11.45

Киногалерея/К. Сунс

20-21.08 - Дни балтийского кино в Латвии

Что случилось осенью – 15.08 – 18.30; 17.08 - 16.30

Безумно – 16.08 – 18.00; 18.08 - 20.30

Женщины с балкона – 17.08 – 18.20; 19.08 – 20.10

Идеальные незнакомцы – 16.08 – 16.20

Комната – 19.08 – 18.20

Супергерои – 15.08 – 20.20; 18.08 – 18.20

Splendid Palace

Материалистка – 20.08 – 20.20

Жизнь Чака – 19.08 – 20.15

Дракула – 21.08 – 20.20

Письма о любви – 19.08 – 18.00

Брак по-итальянски – 20.08 – 22.00

Партенопа – 21.08 – 22.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 21.08 – 18.00

Поток – 20.08 – 18.15