Коалиция концептуально договорилась ограничить покупку земли субъектами России

На заседании коалиционных партий может быть рассмотрен пример Финляндии, где недавно было принято решение запретить гражданам и юридическим лицам России приобретать недвижимость в стране, сообщил ранее агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") Алексис Золднерс.

Как отметил Золднерс, обсуждение этого вопроса на заседании инициировало Министерство земледелия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на прошлой неделе предложил законопроект, который запрещает гражданам и юридическим лицам России приобретать недвижимость в Финляндии.

Цель законопроекта — снизить риски для безопасности в кризисное время. Запрет распространяется на граждан и фонды из стран, которые Европейский Союз считает нарушившими территориальный суверенитет других государств и представляющими угрозу национальной безопасности Финляндии.

В Министерстве иностранных дел ранее заявили, что вопрос введения ограничений для граждан третьих стран на приобретение земли в Латвии — это прерогатива законодателей.

МИД отмечает, что министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") в июне во время рабочей поездки в Финляндию обсудила с финскими службами безопасности и представителями законодательной власти возможность запрета для граждан России на приобретение недвижимости с целью снижения рисков для безопасности в кризисное время. Кроме того, министр обсудила эту инициативу с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши вскоре после визита в Финляндию.

30 июля этого года, отвечая на просьбу Народно-хозяйственной комиссии Сейма оценить возможные ограничения или запреты для граждан России, Беларуси и потенциально других третьих стран на приобретение земли в Латвии, Браже направила комиссии письмо, указав, что поддерживает эту инициативу.