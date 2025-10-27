Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Канадка подверглась домогательствам на военной базе в Адажи: дело пытались замять

Редакция PRESS 27 октября, 2025 13:12

Канадское правительство достигло соглашения с женщиной, которая работала в столовой канадской армии на базе в Адажи в Латвии, когда в 2022 году она подверглась домогательствам албанского военнослужащего, сообщает "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Все началось 3 декабря 2022 года, когда солдат сексуально домогался канадки Кристины Адамс, которая в то время работала в столовой для солдат в Латвии. После инцидента канадские военные решили не извиняться перед работницей, а когда она подала официальную жалобу о домогательстве, военные предупредили ее, что она "должна была лучше осознавать риски, связанные с ее работой".

Контракт Адамс был расторгнут за два месяца до его истечения.

Хотя нападение произошло на территории канадского объекта на базе Адажи, Адамс услышала, что армия ничем не может ей помочь — в соответствии с действующими правилами НАТО канадская военная полиция не имеет права проводить расследование.

Спустя несколько месяцев канадская служба, ответственная за питание военнослужащих, сообщила Адамс, что она сделала все возможное, чтобы поддержать ее, и больше не будет принимать дальнейшие жалобы или переписку по этому делу.

Новость об инциденте быстро распространилась в Канаде, вызвав возмущение поведением канадских чиновников. Представитель канадской армии немедленно извинился за допущенные ошибки, но не извинился непосредственно перед самой женщиной.

Адамс не получила извинений, поскольку высокопоставленные канадские чиновники были обеспокоены негативным впечателнием в СМИ, которое вызвало бы любое извинение.

Канадские СМИ сообщили, что 14 декабря 2022 года латвийские власти прекратили расследование, установив, что уголовного преступления не было.

В итоге Адамс достигла конфиденциального соглашения с федеральным правительством Канады, положив конец двухлетнему спору.

«Дело Кристины Адамс урегулировано по взаимному соглашению. Более подробная информация не разглашается», — заявило министерство обороны Канады в сообщении для СМИ. Условия соглашения, в том числе то, получила ли Адамс компенсацию или официальные извинения, по-прежнему не ясны.

Обновлено: 14:50 27.10.2025
На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

