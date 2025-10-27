Канадка подверглась домогательствам на военной базе в Адажи: дело пытались замять

Все началось 3 декабря 2022 года, когда солдат сексуально домогался канадки Кристины Адамс, которая в то время работала в столовой для солдат в Латвии. После инцидента канадские военные решили не извиняться перед работницей, а когда она подала официальную жалобу о домогательстве, военные предупредили ее, что она "должна была лучше осознавать риски, связанные с ее работой".

Контракт Адамс был расторгнут за два месяца до его истечения.

Хотя нападение произошло на территории канадского объекта на базе Адажи, Адамс услышала, что армия ничем не может ей помочь — в соответствии с действующими правилами НАТО канадская военная полиция не имеет права проводить расследование.

Спустя несколько месяцев канадская служба, ответственная за питание военнослужащих, сообщила Адамс, что она сделала все возможное, чтобы поддержать ее, и больше не будет принимать дальнейшие жалобы или переписку по этому делу.

Новость об инциденте быстро распространилась в Канаде, вызвав возмущение поведением канадских чиновников. Представитель канадской армии немедленно извинился за допущенные ошибки, но не извинился непосредственно перед самой женщиной.

Адамс не получила извинений, поскольку высокопоставленные канадские чиновники были обеспокоены негативным впечателнием в СМИ, которое вызвало бы любое извинение.

Канадские СМИ сообщили, что 14 декабря 2022 года латвийские власти прекратили расследование, установив, что уголовного преступления не было.

В итоге Адамс достигла конфиденциального соглашения с федеральным правительством Канады, положив конец двухлетнему спору.

«Дело Кристины Адамс урегулировано по взаимному соглашению. Более подробная информация не разглашается», — заявило министерство обороны Канады в сообщении для СМИ. Условия соглашения, в том числе то, получила ли Адамс компенсацию или официальные извинения, по-прежнему не ясны.