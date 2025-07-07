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Как получить разрешение на выезд в Россию и Белоруссию работникам госструктур? Отвечает МВД ЛР

© LETA 7 июля, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

В МВД разработали порядок, согласно которому работники госструктур должны запрашивать и получать разрешения для выезда в Россию и Белоруссию.

С учетом геополитической ситуации, из-за которой повышается риск угрозы для Латвии и ее жителей при поездке и пребывании латвийцев в странах, ведущих вредительскую деятельность по отношению к Латвии, недавно был принят соответствующий закон, по которому для части сотрудников госструктур выезд в Россию и Белоруссию ограничен.

Поездка в эти страны разрешена в двух случаях: 

1) для выполнения должностных обязанностей

2) по гуманитарным соображениям.

Чтобы законно выехать, необходимо получить разрешение от компетентного лица, признаваемое административным актом.

Для кадрового состава Национальных вооруженных сил (НВС) разрешение на выезд выдает командир НВС или уполномоченное им лицо.

Для сотрудников дипломатической или консульской службы - руководитель соответствующего дипломатического или консульского представительства либо уполномоченное им лицо.

Судьям и прокурорам - председатель суда, старший прокурор или генеральный прокурор.

Если разрешение на выезд требуется депутату Сейма, такой вопрос может решить только Сейм.

Если лицо является ответственным за безопасность критической инфраструктуры, решение ему выдает орган госбезопасности.

Лицам, которые сами принимают решения о выдаче разрешений на выезд другим лицам, такое разрешение выдает тот орган госбезопасности, который выдал этим лицам допуск к гостайне.

Чтобы получить разрешение для выезда, нужно будет написать заявление, в котором указать сведения о себе, контактные данные, по возможности подробное обоснование для выезда и приложить соответствующие документы, если таковые имеются, например, свидетельство о рождении, о смерти, документы, доказывающие родство.

Кроме того, в заявлении должно быть указано запланированное время поездки и длительность пребывания, которая должна соответствовать цели поездки.

Уже сообщалось, что согласно закону нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным обоснованием для прекращения трудовых правоотношений с нарушителем.

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