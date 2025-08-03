"Развитие водного транспорта в Риге определенно нужно оценить, это есть и в программе Нацобъединения. Правда, конкретные решения обещать - преждевременно. Надеюсь, что скоро сможем дать более точный ответ", - сказал председатель фракции Нацобъединения в Рижской думе Эйнарс Цилинскис.

Глава фракции "Нового единства" Линда Озола заявила, что фракция однозначно поддерживает более широкое целенаправленное использование водных путей Риги и что в предыдущий созыв Рижское агентство энергетики проводило предварительное исследование о потенциале развития и возможностях низкоэмиссионного водного транспорта в столице. Следующим шагом должна была бы стать разработка маршрута и обеспечение движения. Работа, однако, не была начата в связи с ограниченными ресурсами и принятием решений по другим приоритетным проектам транспортной инфраструктуры, согласно пояснению Озолы.

О работающем на электричестве судне, которое изготовлено в Риге и курсирует в Вильнюсе по реке Нярис (Вилия), уже сообщалось. Игорь Митрофанов, руководитель предприятия Glacier Yachts Shipyard, где это судно построено, отзывается об этом так: "Вильнюс - молодцы. С начала проекта прошло всего полгода, но первое судно уже на воде и откупоривается шампанское". На вопрос о том, может ли заказать такие суда у них Рижское самоуправление, он ответил, что пока ничего не было слышно о таких проектах: "У каждой реки свои особенности, их нужно учитывать. В реке Нярис сильное течение, а в Даугаве бывают высокие волны. Вероятно, для Риги мы бы строили суда, сконструированные чуть иначе".

Вильнюс может, а Рига - нет... Тут бы снова вопить и завидовать соседям, но все не так просто. Несколько столичных мостов и Рижская ГЭС сделали бессмысленными когда-то исторически значимые маршруты речных судов с точки зрения потребностей общественного транспорта: уже не нужен маршрут в Ильгюциемс, потому что есть Вантовый мост, на Закюсалу - там больше не живут люди, на остров Доле - туда можно доехать на машине или (два раза в день) на рейсовом автобусе. Когда (в будущем) построят Северную переправу, судоходство по Даугаве станет еще менее необходимым. Но нельзя сказать, что для корабликов или паромов в Риге нет своей ниши. Например, чтобы добраться из Мангальсалы и Вецмилгрависа в Болдераю, нужно долго-долго ехать на машине или общественном транспорте через центр и потом по другому берегу - снова на север. А на кораблике было бы очень быстро.

Вполне возможно, могли бы быть какие-нибудь маршруты, которые, если не окупятся как бизнес, могли бы быть интересны для самоуправления как вспомогательное решение для скученного транспорта и дополнительные удобства для населения. Например, если бы кораблик регулярно возил пассажиров зигзагообразным маршрутом от одного берега Даугавы к другому - из Болдераи и Вецмилгрависа через центр почти до Саласпилса? И останавливался везде - в Ильгюциемсе, на Кипсале, в Кенгарагсе, Дарзини. Может быть, такой маршрут был бы вполне удачным?

А если бы такие суденышки работали на электричестве, то ведь это отличная возможность "приклеиться" к каким-нибудь проектам "устойчивой климатической нейтральности" Евросоюза!

Конечно, есть и всяческие сдерживающие факторы - например, бывают люди, боящиеся воды и морской болезни. Если Даугава сильно замерзнет, такой вид транспорта может стать сезонным. Замечено, что бизнес у корабликов, которые катают туристов, этим летом идет не слишком хорошо: если день пасмурный и туристов в городе маловато, судно, которое должно отправляться в 12:00, отчаливает около половины второго - пока наберется достаточно пассажиров. Это и понятно, ведь гонять полупустой теплоход по Даугаве невыгодно, топливо стоит недешево.

С другой стороны, если судоходство благодаря развитию новых технологий, станет менее дорогим и можно будет предложить билеты подешевле, может быть, довольно много людей захочет посмотреть на Ригу с непривычного ракурса, кто-то, может быть, станет добираться таким способом на работу, потому что так удобнее. Рига могла бы использовать речной транспорт для маркетинга - привлечения туристов и потенциальных инвесторов.

Латвия ввязалась во многие ужасно бессмысленные транспортные проекты, где транжирятся огромные деньги. Так что на их фоне оживление речного транспорта в Риге могло бы быть очень даже благим делом.