Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты

17 декабря самолеты НАТО совершили вылет для идентификации двух бомбардировщиков Ту-22М3 и четырех истребителей СУ-30, также были идентифицированы два истребителя СУ-27.

19 декабря два раза в день были сопровождены два военно-транспортных самолета Ил-76 и истребитель СУ-27.

Все российские самолеты летели без планов полетов, в основном без включенных радиолокационных транспондеров и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, в то время как на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.