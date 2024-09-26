Используйте возможность: в субботу в Дрейлини можно будет бесплатно утилизировать старую технику

Люди могут сдать все виды неработающих электроприборов: старые холодильники, электрические газонокосилки, принтеры, тостеры, телевизоры, утюги, мобильные телефоны, электрические зубные щетки и другие электроприборы.

Компания подчеркивает, что все электротовары являются опасными отходами, изготовленными из широкого спектра материалов - токсичных тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, ртуть, медь, различных пластмасс, стекла, веществ, препятствующих воспламенению, - которые могут загрязнять грунтовые воды и угрожать здоровью людей, если попадут в окружающую среду.

Разобранное электрооборудование можно сдать с 9 утра до 3 часов дня в Дрейлини, Ропажского края, Стопинской волости, на улице Маза Робежу.

Акцию организуют «Zaļā josta» и предприятие по переработке опасных отходов «Bao».