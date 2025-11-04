Хотел построить аквапарк: бизнесмен реально осуждён за дачу взятки при обыске

В январе 2022 года у бизнесмена был проведён обыск. Согласно обвинительному заключению, он пытался дать взятку сотрудникам СГД, чтобы спасти содержимое сейфа, в котором хранил 243 500 евро и 11 000 долларов США. Чтобы наличные не были зафиксированы в протоколе обыска, бизнесмен предлагал взятки – сумма предложения увеличилась с 30 000 евро до 60 000 евро и более. Сотрудники СГД отклонили предложение.

Уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, было возбуждено в 2021 году по подозрению в возможном отмывании денег. Дело до суда не дошло.

Предприниматель своей вины не признал. В суде он показал, что сейф не открывался из-за забытых ключей. Когда сейф открыли, предприниматель якобы вынул из него всю наличность, и все пошли пересчитывать её и составлять протокол обыска. Подсудимый якобы не читал и не подписывал этот протокол, поскольку ему было отказано в праве пригласить адвоката. В свою очередь, на досудебном следствии подсудимый показал, что не только не предлагал сотрудникам СГД взятку, но, наоборот, они требовали взятку за то, чтобы деньги, хранившиеся в сейфе, не были изъяты.

Информацию об этом предпринимателе можно найти в интернет-ресурсах, где указано, что он планировал построить аквапарк в Нукшской волости Лудзенского района, сообщает «Latvijas Avīze».

Прокурор просил суд назначить предпринимателю наказание в виде двух лет лишения свободы без конфискации имущества. В первой инстанции суд оправдал предпринимателя, поскольку его жена Алина, присутствовавшая при обыске, не слышала предложений взяток, а у судьи не оказалось видео- или аудиозаписи, подтверждающей показания сотрудников СГД. Приговор был обжалован, и дело дошло до Рижского окружного суда, который признал подсудимого виновным. Приговор пока не вступил в законную силу, так как может быть обжалован в Верховном суде.