Гунарс Кутрис: «У человека есть право иметь наличные — пусть попробуют запретить их во время войны!»

Кроме того, Кутриса интересует, что это будет за проверка или административное дело, чтобы можно было проводить такой анализ данных, на каких критериях будут основываться подозрения, когда можно лезть в чужую частную жизнь. Об этом, как заявил юрист, судить пока преждевременно. Однако есть и положительный момент: если такую аналитическую информацию будут лучше получать, может быть, можно будет сократить число работников СГД. Станет меньше бюрократии и бумаг, все будет более автоматизированным.

Но есть вопрос, насколько далеко в частную жизнь можно влезать. В уголовных делах судья очень жестко оценивает вопрос разрешения просматривать чей-либо телефон, напомнил Кутрис.

По поводу пресловутых 750 евро наличными, которые можно будет положить в банкомат, и 1500 евро, которые можно будет снять, Кутрис думает, что, если на этот счет будут какие-то правила Кабмина и надо будет декларировать, то парламент должен вмешаться и принять какое-то решение.

"Мы в партии довольно жестко обсудили этот вопрос, и это несоразмерный вопрос. Во-первых, человек имеет право требовать, чтобы у него были наличные, и никто не запрещал оборот наличных денег. Пусть попробуют его запретить в условиях военных действий!" - сказал депутат.

"Преступники знают, как эти наличные сделать без зачисления и отчисления. Мне кажется, что это просто показуха - мол, мы теперь таким образом будем контролировать поток наличных", - добавил он.

По поводу Финансовой полиции, которая со следующего года будет подчинена не СГД, а министру финансов, Кутрис сказал, что она расследует преступления, так что на данный момент имеет право затребовать информацию и анализировать ее, в том числе запрашивать ее у банков.

А вот для СГД, которая не занимается уголовными делами, получение этой информации является вопросом административных дел, подсчета налогов. "Неужели СГД не имеет доступа к оборотам на банковских счетах предприятий или физических лиц, не имеет возможности видеть реальные доходы? Неужели появление такой суммы станет для них особо серьезным критерием для более глубокого анализа?" - задает риторический вопрос юрист.