Google запускает ИИ в космос — орбитальные дата-центры будут питаться прямо от Солнца

Проект предполагает создание сети миниатюрных спутников, оснащённых фирменными Tensor Processing Units (TPU) — чипами, разработанными специально для машинного обучения. Эти спутники будут объединены лазерными (оптическими) каналами связи, способными передавать данные со скоростью до нескольких терабит в секунду, а питаться — исключительно от солнечных панелей. В космосе их эффективность, по расчётам Google, может быть в восемь раз выше, чем на Земле.

«Солнце — это источник энергии, мощность которого в сто триллионов раз превышает всё производство человечества», — отмечается в исследовании Google Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design.

Разработчики видят в этом шаг к созданию глобальной орбитальной сети искусственного интеллекта — своеобразного «мозга на орбите», который способен выполнять вычисления без ограничений земных ресурсов. В компании утверждают, что подобная система позволит обучать и запускать модели машинного обучения вне зависимости от стоимости электроэнергии и проблем охлаждения, характерных для наземных центров обработки данных.

Первые испытания намечены уже на ближайшие годы. Совместно с Planet Labs Google планирует запустить два прототипа спутников к началу 2027 года. Они проверят, как процессоры TPU выдерживают космическую радиацию и смогут ли спутники передавать большие объёмы данных между собой в реальных условиях.

В компании уверены, что экономическая модель проекта выглядит всё более реалистичной. Стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту падает, и к середине 2030-х, по оценкам аналитиков Google, может опуститься ниже 200 долларов за килограмм. Это делает возможным сценарий, при котором орбитальные дата-центры станут не дороже земных, но при этом — гораздо эффективнее.

«Как и все наши лунные проекты, этот полон неизвестности, но именно в этом духе рождаются технологии, которые недавно казались фантастикой», — заявила команда Suncatcher.

☀️ Если всё пойдёт по плану, искусственный интеллект впервые «покинет облако» и отправится в прямом смысле — к Солнцу.

Google обещает, что Suncatcher станет началом новой эры — когда вычисления будут происходить не в облаке, а над ним.