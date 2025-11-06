Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Google запускает ИИ в космос — орбитальные дата-центры будут питаться прямо от Солнца

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 08:30

Наука

Компания Google представила новый исследовательский проект Suncatcher, который может перевернуть представление о том, где и как работают вычислительные мощности искусственного интеллекта. Вместо наземных дата-центров с огромными энергозатратами Google предлагает перенести ИИ в космос — на орбиту Земли, где солнечный свет доступен почти постоянно.

Проект предполагает создание сети миниатюрных спутников, оснащённых фирменными Tensor Processing Units (TPU) — чипами, разработанными специально для машинного обучения. Эти спутники будут объединены лазерными (оптическими) каналами связи, способными передавать данные со скоростью до нескольких терабит в секунду, а питаться — исключительно от солнечных панелей. В космосе их эффективность, по расчётам Google, может быть в восемь раз выше, чем на Земле.

«Солнце — это источник энергии, мощность которого в сто триллионов раз превышает всё производство человечества», — отмечается в исследовании Google Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design.

Разработчики видят в этом шаг к созданию глобальной орбитальной сети искусственного интеллекта — своеобразного «мозга на орбите», который способен выполнять вычисления без ограничений земных ресурсов. В компании утверждают, что подобная система позволит обучать и запускать модели машинного обучения вне зависимости от стоимости электроэнергии и проблем охлаждения, характерных для наземных центров обработки данных.

Первые испытания намечены уже на ближайшие годы. Совместно с Planet Labs Google планирует запустить два прототипа спутников к началу 2027 года. Они проверят, как процессоры TPU выдерживают космическую радиацию и смогут ли спутники передавать большие объёмы данных между собой в реальных условиях.

В компании уверены, что экономическая модель проекта выглядит всё более реалистичной. Стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту падает, и к середине 2030-х, по оценкам аналитиков Google, может опуститься ниже 200 долларов за килограмм. Это делает возможным сценарий, при котором орбитальные дата-центры станут не дороже земных, но при этом — гораздо эффективнее.

«Как и все наши лунные проекты, этот полон неизвестности, но именно в этом духе рождаются технологии, которые недавно казались фантастикой», — заявила команда Suncatcher.
☀️ Если всё пойдёт по плану, искусственный интеллект впервые «покинет облако» и отправится в прямом смысле — к Солнцу.
Google обещает, что Suncatcher станет началом новой эры — когда вычисления будут происходить не в облаке, а над ним.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать