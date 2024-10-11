«Это издевательство»: присмотр за детьми в начале 90-х не вошёл в трудовой стаж и Нацблок нашёл способ это исправить

Он пояснил, что это время можно было бы зачислить в трудовой стаж, внеся взносы. По его словам, они составляли несколько десятков сантимов в месяц.

«Это в каком-то смысле издевательство», - сказал он, призвав заткнуть эту дыру в стаже для матерей, которые не делали взносов.

Национальный альянс также призывает к автоматическому перерасчету пенсий для работающих пенсионеров, чтобы людям не приходилось каждый год обращаться в Государственное агентство социального страхования.

В то же время это будет способствовать тому, что более широкий круг пожилых людей будет получать надбавки за трудовой стаж, а их пенсии будут полностью проиндексированы.