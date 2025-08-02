Нарколог и специалист по зависимостям центра Vivendi Илзе Максима считает, что ограничения особенно важны для тех, кто ещё не попал в зависимость:

«Эти меры не для алкоголиков. Они для тех, кто пока делает осознанный выбор. Им теперь будет труднее купить спиртное спонтанно, и это хорошо».

По словам Максимы, в Латвии уровень потребления алкоголя остаётся одним из самых высоких в Европе.«В 2019 году мы были почти первыми в ЕС, сейчас — на четвёртом месте. Это всё равно катастрофа», — подчёркивает она.

Максима объясняет: ключевая проблема — восприятие алкоголя как «части культуры». Маркетинг и привычки, передающиеся из поколения в поколение, создают ложное ощущение нормы.«Каждый человек страдает от каждой дозы, просто кто-то заметит это позже. У всех разный запас прочности», — говорит она.

По мнению врача, миф о «двух бокалах вина за ужином» это рекламный шаблон, а не медицинская рекомендация. Она напоминает: даже без диагноза, человек с семейной историей алкоголизма должен быть особенно осторожен. «Генетический фактор важен. Если в семье были такие случаи — риск выше».

Нарколог подчеркивает: зависимость — это хроническое заболевание, которое требует постоянного самоконтроля и поддержки.«Человеку нужно напоминать себе, что он болен. Забыл и снова сорвался. Свадьбы, похороны, праздники — алкоголь везде. Тут помогает система поддержки, особенно группы анонимных алкоголиков», — объясняет Максима.

Для тех, кто боится обращаться за помощью, она советует начать с онлайн-групп: «Можно участвовать анонимно, под чужим именем и даже не включая камеру. Это безопасный шаг — и он может спасти жизнь».