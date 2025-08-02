Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Эти меры не для алкоголиков!» — нарколог о новых ограничениях на продажу алкоголя в Латвии (2)

Редакция PRESS 2 августа, 2025 09:11

Важно 2 комментариев

С 1 августа в Латвии действуют новые правила продажи алкоголя. В будни и субботу спиртное теперь можно купить только с 10:00 до 20:00, в воскресенье — до 18:00. Онлайн-доставка допускается лишь спустя шесть часов после заказа, а реклама и маркетинг алкоголя жёстко ограничиваются. Власти надеются, что меры снизят потребление алкоголя минимум на 10%, как это уже произошло в Литве. Но реально ли это?

Нарколог и специалист по зависимостям центра Vivendi Илзе Максима считает, что ограничения особенно важны для тех, кто ещё не попал в зависимость:
«Эти меры не для алкоголиков. Они для тех, кто пока делает осознанный выбор. Им теперь будет труднее купить спиртное спонтанно, и это хорошо».

По словам Максимы, в Латвии уровень потребления алкоголя остаётся одним из самых высоких в Европе.«В 2019 году мы были почти первыми в ЕС, сейчас — на четвёртом месте. Это всё равно катастрофа», — подчёркивает она.

Максима объясняет: ключевая проблема — восприятие алкоголя как «части культуры». Маркетинг и привычки, передающиеся из поколения в поколение, создают ложное ощущение нормы.«Каждый человек страдает от каждой дозы, просто кто-то заметит это позже. У всех разный запас прочности», — говорит она.

По мнению врача, миф о «двух бокалах вина за ужином» это рекламный шаблон, а не медицинская рекомендация. Она напоминает: даже без диагноза, человек с семейной историей алкоголизма должен быть особенно осторожен. «Генетический фактор важен. Если в семье были такие случаи — риск выше».

Нарколог подчеркивает: зависимость — это хроническое заболевание, которое требует постоянного самоконтроля и поддержки.«Человеку нужно напоминать себе,  что он болен. Забыл и снова сорвался. Свадьбы, похороны, праздники — алкоголь везде. Тут помогает система поддержки, особенно группы анонимных алкоголиков», — объясняет Максима.

Для тех, кто боится обращаться за помощью, она советует начать с онлайн-групп: «Можно участвовать анонимно, под чужим именем и даже не включая камеру. Это безопасный шаг — и он может спасти жизнь».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 30 реакций
Комментарии (2) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 8 минут назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

Важно 14:53

Важно 2 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать