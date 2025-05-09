Если избиратель не идет к участку: самоуправления организуют выездные избирательные участки

Пять самоуправлений - Алуксненский, Добельский, Елгавский, Олайнский и Смилтенский края - организуют выездные участки в автобусе.

В Резекне и в дни досрочного голосования, и в день выборов 7 июня в определенные часы можно будет проголосовать на различных стоянках - у магазина "Maxima", железнодорожной станции, образовательных учреждений и в других местах.

В свою очередь в Аугшдаугавском, Балвском, Елгавском, Екабпилсском и Саласпилсском краях в конкретное время жители смогут проголосовать дополнительно к имеющимся участкам в ряде других мест - библиотеках, школах, общественных центрах и др.

Как сообщалось, для обеспечения доступности избирательных участков самоуправления при необходимости могли принять решение об организации выездных участков. Сообщить ЦИК об организации таких участков они должны были не позднее чем за 30 дней до выборов.