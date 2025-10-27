Если б не спасатели…Четыре человека выведены сегодня ночью из леса

Вчера, незадолго до полуночи, в дежурную часть VUGD поступил звонок в Бартскую волость Южно-Курземского края, где в лесу заблудились четыре человека. Людям указали направление к выходу из леса с помощью звуковых и световых сигналов автотранспорта. В час ночи работы на месте происшествия были завершены.

В ночь на воскресенье в пожарную службу поступил звонок в Бренгульскую волость Валмиерского района. Там на первом этаже двухэтажного жилого дома на площади в полквадрата горели домашние вещи и мусор. До прибытия пожарных из здания успели эвакуироваться три человека. После двух часов работы пожарные полностью потушили пожар.

За последние 24 часа, с 24 октября по утро 27 октября, в пожарную службу поступило 92 вызова: 19 — на тушение пожара, 57 — на спасательные работы, однако 16 вызовов оказались ложными.