Если б не спасатели…Четыре человека выведены сегодня ночью из леса

27 октября, 2025 11:32

ЧП и криминал

Вчера помощь спасателей потребовалась четырём людям, которые ночью не смогли выбраться из леса, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера, незадолго до полуночи, в дежурную часть VUGD поступил звонок в Бартскую волость Южно-Курземского края, где в лесу заблудились четыре человека. Людям указали направление к выходу из леса с помощью звуковых и световых сигналов автотранспорта. В час ночи работы на месте происшествия были завершены.

В ночь на воскресенье в пожарную службу поступил звонок в Бренгульскую волость Валмиерского района. Там на первом этаже двухэтажного жилого дома на площади в полквадрата горели домашние вещи и мусор. До прибытия пожарных из здания успели эвакуироваться три человека. После двух часов работы пожарные полностью потушили пожар.

За последние 24 часа, с 24 октября по утро 27 октября, в пожарную службу поступило 92 вызова: 19 — на тушение пожара, 57 — на спасательные работы, однако 16 вызовов оказались ложными.

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

13:35

Важно

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

13:35

Важно

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

13:34

Для настроения

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

"Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе" — президент о расстреле собак

13:22

Важно

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

13:22

Наука и технологии

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

13:13

Важно

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

13:13

Важно

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

