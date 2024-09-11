Экс-депутат Сейма рассказал, сколько ему платят в украинской армии

Сандис Риекстиньш, признается, что и представить себе не мог, что станет солдатом.

"Первый раз, когда я помогал украинцам, я поехал на машине в место, расположенное в километре от линии фронта. Эмоции были нервными, потому что это было место, где могли стрелять», - говорит он. В один из случаев, когда Риекстинс поехал помогать украинцам, военные предложили ему остаться и служить в армии.

Ему предложили работу в подразделении украинских ополченцев, отвечающем за беспилотники. "Это была своего рода перезагрузка, потому что после работы в парламенте 13-го созыва я некоторое время был безработным. Я управлял беспилотниками в Латвии, так что мне это не чуждо. Пока что я продолжаю учиться управлять разведывательными беспилотниками. На данный момент я являюсь водителем подразделения», - рассказывает он.

Отвечая на вопрос о зарплате украинских солдат, Сандис поясняет: «Для солдата, проходящего обучение и находящегося на базе, она составляет 700 евро. Это потому, что на базе солдата кормят и он находится в относительно безопасных условиях. Если же солдат работает в зоне боевых действий, то к этим 700 евро добавляется около 2 200 евро».