Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Друзья тоже ругаются — и это нормально! Почему ссоры иногда спасают дружбу

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 13:52

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вы хоть раз дружили по-настоящему, наверняка и ссорились. Иногда из-за ерунды: неправильно поняли сообщение, не перезвонили, забыли про встречу. Иногда из-за чего-то большего. Один хлопает дверью, другой швыряет телефон на диван, а через день уже листает общие фото и не знает, как сделать первый шаг к примирению.

Психологи уверяют: конфликт между друзьями вовсе не катастрофа, а знак того, что отношения живые.

«Ссоры показывают, что связь действительно важна, — говорит семейный терапевт Саба Лури. — Когда человек готов рискнуть комфортом ради честного разговора, это и есть настоящая близость».

Недопонимания и сообщения «с подтекстом»
Классика: обида из-за интонации в мессенджере. Точка в конце кажется холодной, смайлик читается как насмешка. Один замыкается, другой не понимает, что происходит.
Лучший способ не запутаться — просто спросить: «Что ты хотел сказать?» Честное уточнение разрушает мифы быстрее, чем неделя молчания.


Когда дружба становится односторонней
Иногда один человек постоянно слушает, поддерживает, помнит все даты, а второй исчезает, как только ему стало полегче. Со временем даже самый терпеливый начинает чувствовать себя бесплатным психологом.
«Попробуйте начать разговор с сочувствия, — советует психотерапевт Лейн Бейкер. — А потом объясните, что вам тоже важно получать внимание и участие. Дружба держится на обмене, а не на подвигах одного».


Разные ожидания
Для кого-то дружба — это ежедневный обмен голосовыми сообщениями, для другого — встреча раз в месяц и всё равно тепло. Иногда мы даже не замечаем, что обижаемся не на человека, а на собственные ожидания.
Проще всего проговорить это вслух: «Мне важно, чтобы мы виделись чаще. А тебе как?» — и не играть в угадайку. Честность экономит и время, и нервные клетки.

Большие перемены
Жизнь меняется: кто-то уезжает, кто-то растит детей, кто-то строит карьеру. В такие моменты легко почувствовать, что вас «забыли». Но чаще всего это не охлаждение, а просто нехватка сил и времени.
«Стоит назвать вещи своими именами, — говорит терапевт Кристин Андерсон. — Сказать прямо: “Я чувствую, что между нами стало меньше общения, но хочу сохранить связь”. Большинство дружб выдерживают перемены, если о них говорить».


Когда не нравится партнёр друга
Один из самых деликатных случаев. Вы видите, что человек вашей подруге не подходит, но любое замечание превращается в бурю.
Если партнёр действительно груб или унижает — стоит мягко сказать об этом. Но если просто не ваш тип, лучше отпустить ситуацию. Не обязательно дружить втроём. Иногда достаточно вежливо улыбнуться и найти нейтральную тему.


Разные взгляды на жизнь
Со временем меняются и ценности. Кто-то увлекается экологией, кто-то уходит в бизнес, кто-то открывает для себя веру или наоборот отдаляется от неё. Это не всегда угроза дружбе. Главное — помнить, что различия не обязывают к войне.
Если уважение остаётся, разговоры могут быть разными, но тёплыми.


Накопленные обиды
Самые опасные конфликты — те, о которых никто не говорит. «Мы часто прячем раздражение под видом спокойствия, — объясняет Бейкер. — Но всё, что спрятано, со временем возвращается — только громче».
Обычная фраза «Ты опять не позвонила» превращается в обвинение, за которым стоят месяцы молчания. Лучше сказать честно, пусть даже неловко, чем позволить обидам копиться.


«Настоящие друзья не бегут от ссор, а проходят через них и потом смеются вместе.»

СОВЕТ
Не стоит бояться споров — стоит бояться равнодушия. Когда никто не хочет выяснять отношения, дружба становится похожей на кофе без кофеина: аромат есть, вкус вроде остался, но бодрости никакой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:35 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 5 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 2 дня назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать