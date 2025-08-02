А все началось с поста Vivi в соцсетях - с напоминанием о том, что в электропоезде билет нужно регистрировать на входе (иначе, как уже сообщалось, пассажиру грозит штраф до 50 евро), а в дизельном - у кондуктора. Многие возмущены этим новым правилом и недоумевают, почему нельзя было оставить как раньше: и там, и там билет можно было зарегистрировать у кондуктора в вагоне. К тому же регистраторов у входа в вагон недостаточно, особенно в часы пик, когда люди садятся в поезд толпами.

"Как пассажиру отличить электропоезд от дизельного? Выйти поглазеть, идет ли дым? Поизучать, есть ли пантограф? Есть какие-то указания, что это надо обязательно проверить, прежде чем садиться в поезд?" - спрашивает Андрис.

Ему был дан следующий ответ: "Один из признаков, как отличить электропоезда от дизельных, - это разное визуальное оформление. У электропоездов есть пантограф, или токосъемник, который находится на крыше поезда, а в салоне поезда есть билетные регистраторы".

Андрис отреагировал на это так: "Спасибо за ответ, но вопрос был затем, чтобы в ViVi начали думать. Пассажиру просто-напросто НЕ НАДО знать, какую энергию потребляет поезд. Да пусть он хоть на силе воли ездит. Пассажиру надо купить билет, и если он предназначен для конкретной поездки, то этого как бы должно быть достаточно".

И тут началось:

- Если у входной двери внутри нет билетных валидаторов, значит, это дизельный поезд.

- Надо молоточком с длинной ручкой простучать все оси колесных пар.

- Как хорошо, что железная дорога в Лиепаю не электрифицирована и в пять утра, когда в Ригу отправляется единственный поезд, обо всем этом не надо думать.

- Просто надо сначала посмотреть с 3-го этажа на крышу поезда. Если видите пантограф на крыше (wtf ist das?), то это электропоезд. Если крыша без всяких чудес, то это дизель. Когда все ясно, надо просто быстро сбежать с 3-го этажа с чемоданами, пока поезд не ушел.

- Автомобиль - это то, что на колесах. А крылья - это признак самолета. Нет, ну какой дурак пишет эти дебильные твиты, я не понимаю.

- У Vivi новый кроссворд - посмотри на поезда на картинке и скажи, который из них дизель? (Правильный ответ - ни один.)

- А как это поймут иностранные туристы?..

- Если честно, то я покупаю билет в какой-то пункт назначения, и меня не интересует классификация ваших дрезин! Хоть на автобусе везите, но вовремя!

- Ок. Это означает, что пассажиру не только надо бегать по поезду в поисках кондуктора или контролера, но еще до посадки в поезд бежать к его морде, чтобы определить разновидность поезда? Это претендует уже на глупость не месяца, а даже года.

- Почему я еще помню, когда Elektrovilciens и Dīzeļvilciens были двумя разными предприятиями? С разными кассами в Риге.

- Это какое-то советское дерьмо, а не разное визуальное оформление. Я удивляюсь, как они еще вообще двигаются вперед.

- Не могли бы вы, пожалуйста, стрелкой указать, где этот токосъемник. Я на картинках не вижу. На обоих фото есть провода.

- Я извиняюсь... но что с вами? Это как, серьезно? Теперь надо сдавать экзамен по устройству поездов и технической карте? Услуга состоит в том, чтобы ехать поездом. Все. Точка. Каков порядок оказания услуги?

- Если вы хотите применять штрафную систему, надо ориентироваться на самую глупую часть общества, примитивно объясняя - составы надо красить в красный и зеленый цвет, а не рассказывать, на сколько сантиметров отличаются желто-серые линии на морде у состава. Названные признаки - это детали, которые надо изучать!

- Добрый день, госпожа кондуктор, у вас есть пантограф на крыше?

- Один похож на автобота, второй - на десептикона.

- Каким будет следующий уровень? Полоса препятствий перед посадкой?

- Начинает тянуть на то, что перед поездкой на поезде надо будет пройти курсы, одной покупки билета не хватит... Кстати, можно было бы всех обучить не только тому, как отличать разные двигатели, но и тому, как отремонтировать поезд... и угля подбросить - а вдруг паровоз попадется...

- Дизель воняет? Дымит? Какие еще особые приметы?

- Мне кажется, что вам надо открыть школу поездной грамотности и пускать в поезда только пассажиров с дипломами.

- И есть еще одно отличие: дизель зимой ездит.

А депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс откликнулся на все это так: "Электропоезд делает: у-у-у-у-и-и-и, а дизельный - бу-бу-бу-бу. Смерть мозга".