«Это интерес отдельных предпринимателей — платить меньше, а заставлять их работать дольше», — заявил Домбрава в ходе политических дебатов Tiešs jautājums.
По его словам, парламентская следственная комиссия выявляла случаи, когда иностранным работникам платили меньше, чем местным, а продолжительность их рабочего дня могла достигать 12-14 часов.
«Они готовы работать по 12 или 14 часов в день. Ни одна контролирующая институция не способна за этим уследить. Часто это шесть-семь дней в неделю», — сказал министр.
Домбрава считает, что доступ к дешевой иностранной рабочей силе снижает стимулы бизнеса повышать эффективность. «Если нет такого дешевого иностранного труда, предприятие начинает думать об эффективности, модернизации, внедрении различных технологий», — отметил он.
При этом министр подчеркнул, что не выступает против привлечения действительно необходимых высококвалифицированных специалистов. В качестве примера он привел возможное строительство атомных электростанций, для которого Латвии пришлось бы приглашать экспертов из других стран.
Массовое же привлечение иностранцев на простые работы Домбрава считает экономически сомнительным. По его словам, вклад таких работников в национальную экономику невелик, а их использование скорее искажает конкуренцию.
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