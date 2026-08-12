По его словам, парламентская следственная комиссия выявляла случаи, когда иностранным работникам платили меньше, чем местным, а продолжительность их рабочего дня могла достигать 12-14 часов.

«Они готовы работать по 12 или 14 часов в день. Ни одна контролирующая институция не способна за этим уследить. Часто это шесть-семь дней в неделю», — сказал министр.