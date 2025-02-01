Директора школ теперь могут обыскивать вещи школьников на законном основании

Поправки были предложены президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, Сейм принял их осенью прошлого года.

Вопрос о безопасности в учебных заведениях в очередной раз актуализировался после случаев насилия в некоторых школах.

Такие ситуации возникают из-за того, что школьники принесли в школу опасные предметы, а также из-за недостаточного сотрудничества между родителями и школой, вследствие чего у школы нет доступа к важной информации, которая позволила бы приспособить учебный процесс к состоянию здоровья учащихся, говорится в аннотации к законопроекту.

Кроме того, поправки предусматривают, что родители должны информировать учебное заведение о состоянии здоровья своих детей и о других обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на учебный процесс.

За умышленное сокрытие информации, оговоренной в нормативных актах, школу будут штрафовать на сумму от 20 до 140 штрафных единиц.