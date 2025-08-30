«Дерьмо в красивой бумажке»: Кулбергс о новых тарифах Rīgas siltums

Эту новость в соцсети "X" прокомментировал депутат Сейма Андрис Кулбергс:

"Rīgas siltums предпоносит вам дерьмо в красиво упакованной конфетной бумажке - новый тариф 83 евро/МВт-ч, как огромное достижение и решение проблемы. Только отмечу, что при одинаковых рыночных ценах на газ и щепу сейчас в Таллине тариф 76,5 евро/МВт-ч, в Вильнюсе 52,4 евро/МВт-ч. Ни в Вильнюсе, ни в Таллине нет такой уникальной ситуации, когда в городе имеется ТЭЦ, вырабатывающая электричество в масштабе Балтии, с остаточным теплом в качестве побочного продукта.

То, что вам тут хотят вторговать как великий успех, сокращаем увеличение, - это комическая вывеска для отсталости, которую устроили управляющие RS.

Не пора ли в самом деле правящим политикам, Виктору Валайнису, Виестурсу Клейнбергсу потребовать ответственности за тепло, выброшенное в трубу ТЭЦ, и за запущенное тепловое хозяйство? Куда подевался Каспарс Меднис, который должен отвечать за энергетику в стране (в том числе за ТЕПЛО, которое составляет 53% от энергетики страны)?

Как получается, что в малых городах, где центральная тепловая система намного дороже и менее эффективна, тариф меньше, чем в Риге? Тариф в Бауске - 69,37 € vs 69,06 €, в Вентспилсе - 66,68 € (-10,2 %), в Кулдиге - 70,86 € (0,4 %).

Это тот случай, когда вначале RS сообщает о большом росте тарифа, а после возни вокруг него коалиционные политики сообщают о сокращении объявленного роста на 7,3 %, как будто о достижении. И никто не собирается проверить, что на самом деле происходит на предприятии(-ях) и в регуляторе КРОУ?

Если бы сейчас провести ревизию обоснованности определения тарифов на тепло, точно открылось бы много всяких чудес. По сути, мы сейчас наблюдаем эрозию системы регулирования общественно регулируемых услуг. Система, в честь которой существует учреждение с 100+ работниками, очень много разных законов и вроде бы некая историческая прочность, оказалась бессильной и без контроля. Тарифы начинают сдвигать по окрикам министров.

Есть только одно лекарство - создать комиссию Сейма по расследованию, чтобы разобраться со всем этим бардаком и призвать к ответственности перед Сеймом вовлечённых в это лиц. Только тогда мы докопаемся до правды!"