«Дерьмо в красивой бумажке»: Кулбергс о новых тарифах Rīgas siltums

Редакция PRESS 30 августа, 2025 09:12

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Минэкономики, тариф АО Rīgas siltums на теплоэнергию с 1 октября нынешнего года вырастет на 11,9% и достигнет 83,01 евро за мегаватт-час.

Эту новость в соцсети "X" прокомментировал депутат Сейма Андрис Кулбергс:

"Rīgas siltums предпоносит вам дерьмо в красиво упакованной конфетной бумажке - новый тариф 83 евро/МВт-ч, как огромное достижение и решение проблемы. Только отмечу, что при одинаковых рыночных ценах на газ и щепу сейчас в Таллине тариф 76,5 евро/МВт-ч, в Вильнюсе 52,4 евро/МВт-ч. Ни в Вильнюсе, ни в Таллине нет такой уникальной ситуации, когда в городе имеется ТЭЦ, вырабатывающая электричество в масштабе Балтии, с остаточным теплом в качестве побочного продукта.

То, что вам тут хотят вторговать как великий успех, сокращаем увеличение, - это комическая вывеска для отсталости, которую устроили управляющие RS.

Не пора ли в самом деле правящим политикам, Виктору Валайнису, Виестурсу Клейнбергсу потребовать ответственности за тепло, выброшенное в трубу ТЭЦ, и за запущенное тепловое хозяйство? Куда подевался Каспарс Меднис, который должен отвечать за энергетику в стране (в том числе за ТЕПЛО, которое составляет 53% от энергетики страны)?

Как получается, что в малых городах, где центральная тепловая система намного дороже и менее эффективна, тариф меньше, чем в Риге? Тариф в Бауске  - 69,37 € vs 69,06 €, в Вентспилсе - 66,68 € (-10,2 %), в Кулдиге - 70,86 € (0,4 %).

Это тот случай, когда вначале RS сообщает о большом росте тарифа, а после возни вокруг него коалиционные политики сообщают о сокращении объявленного роста на 7,3 %, как будто о достижении. И никто не собирается проверить, что на самом деле происходит на предприятии(-ях) и в регуляторе КРОУ?

Если бы сейчас провести ревизию обоснованности определения тарифов на тепло, точно открылось бы много всяких чудес. По сути, мы сейчас наблюдаем эрозию системы регулирования общественно регулируемых услуг.  Система, в честь которой существует учреждение с 100+ работниками, очень много разных законов и вроде бы некая историческая прочность, оказалась бессильной и без контроля. Тарифы начинают сдвигать по окрикам министров.

Есть только одно лекарство - создать комиссию Сейма по расследованию, чтобы разобраться со всем этим бардаком и призвать к ответственности перед Сеймом вовлечённых в это лиц. Только тогда мы докопаемся до правды!"

 

 

Обновлено: 13:00 30.08.2025
Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Тайвань готовится к нападению Китая

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

Важно 11:03

Важно 0 комментариев

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

