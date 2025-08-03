Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что такое смишинг и как не дать себя одурачить: латвийцев предупреждают о мошенниках

tv3.lv 3 августа, 2025 09:46

Важно 0 комментариев

Смишинг, он же SMS-фишинг, является одним из самых распространенных видов мошенничества в Латвии. Это рассылка SMS якобы из официального источника с текстом, который побуждает адресата действовать немедленно - перейти по ссылке, чтобы заплатить за посылку, проверить наличие штрафа за нарушение ПДД или продлить страховой полис. Как распознавать такие сообщения, порталу TV3 Ziņas разъяснила эксперт банка Luminor по предотвращению мошенничества Мария Целма.

Итак, в основе смишинга - рассылка фальшивых SMS, цель которых - вызвать желание немедленно нажать на ссылку и узнать подробнее, о чем говорится в сообщении.

Содержание такого сообщения может удивлять, шокировать, бесить, вызвать любопытство или недоумение, в результате чего ссылка импульсивно открывается, чаще всего там нужно ввести данные для доступа к интернет-банку. В этот момент замысел мошенника уже почти осуществился - только нужно добиться, чтобы точно таким же автоматическим действием были подтверждены сделки со счета, инициированные мошенником.

В Латвии на данный момент наиболее распространены три конкретных сценария.

В одном случае мошенники выдают себя за представителей Latvijas Pasts и отправляют сообщение о якобы задержавшейся посылке или необходимости доплатить за ее получение. Бывают также SMS от имени Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) с "уведомлением" о зафиксированном нарушении ПДД и просьбой проверить информацию, перейдя по ссылке.

Часто встречаются и сообщения о закончившемся сроке действия полиса OCTA - его предлагается продлить, также перейдя по ссылке на платежную платформу.

Содержание и визуальное оформление таких сообщений напоминает официальные оповещения, но за ними стоит попытка заполучить личные данные. Мошенники часто используют поддельные сайты, внешне похожие на настоящие, и пользователи вводят свои данные, не замечая, что те попадают в руки преступников.

Важный элемент в распознавании мошенничества - адрес сайта (домен). Названия поддельных сайтов часто имитируют официальные, но отличаются от них. Поэтому, прежде чем вводить любые данные, необходимо убедиться: это точно сайт той самой организации или нет.

В использовании инструментов для аутентификации нужно соблюдать требования по безопасности. Например, прежде чем подтвердить любое действие с помощью Smart ID, необходимо сверить 4-значный код на мобильном устройстве и на экране компьютера, а также прочитать информацию о том, какое именно действие подтверждается. На сайтах мошенников обычно этот 4-значный код не отображается, а после введения данных появляется символ закрытия страницы или сообщение об ошибке. А тем временем на телефон, используемый для аутентификации, продолжают идти запросы на подтверждение действий. Мошенник полагается на то, что пользователь подтвердит свои действия автоматически, ничего не читая.

На фальшивых сайтах могут также отсутствовать некоторые варианты аутентификации, в частности, eID, eParaksts Mobile. Это потому, что цель преступников - получить доступ непосредственно к банковскому счету. Нередко ссылки на поддельных сайтах интернет-банков не работают - сайт внешне похож на настоящий, но не является полной его копией.

Приемы мошенников основаны преимущественно на так называемой социальной инженерии - манипулировании эмоциями, вызове ощущения срочности, чувства ответственности или вины. Пользователь, получивший сообщение о посылке, штрафе или полисе, чаще всего предпочитает немедленно разобраться с ситуацией - а мошенникам того и надо.

Чтобы защитить себя, необходимо всегда критически оценивать содержание SMS и идентичность отправителя. Надо также иметь в виду, что ни банки, ни госучреждения никогда не просят ввести личные данные или данные платежной карты. Любое неожиданное сообщение рекомендуется проверить - самому найти и открыть официальный сайт соответствующего учреждения, лучше всего от руки вписав в браузере адрес, или связаться с центром обслуживания клиентов.

Кстати, о содержании SMS - вот какой пост распространяет в соцсетях Госполиция: "Если полученное сообщение вызывает хотя бы малейшие подозрения, перечитай его и подумай, насколько оно реальное. Ни в коем случае не открывай подозрительные гиперссылки!"

В тексте сообщения говорится: "Завтра явитесь в Рижскую центральную тюрьму для отбытия наказания - 12 суток, постановление читай здесь". 

 

Комментарии (0) 29 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

