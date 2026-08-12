Театр Чехова благодарит Посольство Соединенных Штатов Америки в Латвийской Республике за визит и интерес, а Общество гарантов Рижского русского театра Михаила Чехова и гаранта Олега Трояновского – за помощь при подготовке и организации этой встречи.

Напомним, Михаил Чехов, имя которого носит старейший рижский русский театр, после работы в Латвии во времена Пурвой республики уехал в США, где создал свою, всемирно знаменитую актерскую школу. Её по сию пору придерживаются многие знаменитые американские актёры.