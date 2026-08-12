Встреча началась с экскурсии: гости ознакомились не только со зданием, но и с богатой историей театра.
Творческие ресурсы и технические возможности Театра Чехова произвели самое благоприятное впечатление и задали тон плодотворному обсуждению.
Театр очень рад, что общие идеи, намерения и желания постепенно преобразуются в конкретные планы, готов продолжать работу и надеется совместно с партнерами достичь всех поставленных целей.
Театр Чехова благодарит Посольство Соединенных Штатов Америки в Латвийской Республике за визит и интерес, а Общество гарантов Рижского русского театра Михаила Чехова и гаранта Олега Трояновского – за помощь при подготовке и организации этой встречи.
Напомним, Михаил Чехов, имя которого носит старейший рижский русский театр, после работы в Латвии во времена Пурвой республики уехал в США, где создал свою, всемирно знаменитую актерскую школу. Её по сию пору придерживаются многие знаменитые американские актёры.
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