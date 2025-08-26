Борцы с расизмом требуют снять британские флаги с улиц Бирмингема: что творится с Англией?

Группы заявляют, что это «часть крайне правой операции, направленной на запугивание просителей убежища, мигрантов и мусульман и сеет раздор в наших сообществах».

Они утверждают, что кампания, организованная под названием «Операция «Поднимите флаги», «не является ни спонтанной, ни безобидной». Такие проявления посылают пугающий сигнал разнообразным сообществам Бирмингема: что они нежелательны, находятся под наблюдением и в опасности».

Группа, участвующая в кампании Birmingham Race Impact Group за превращение Бирмингема в по-настоящему антирасистский город, заявила: «Мы поддерживаем инициативу городского совета Бирмингема по удалению флагов с фонарных столбов и других элементов уличной инфраструктуры. Они должны быть сняты, потому что являются символами расистского запугивания и организации крайне правых сил. Оставить их на месте — значит позволить фашистским группам обозначить свою территорию и распространять ненависть».

«Фашизм не выбирает своих жертв только по расовому признаку — он стремится разделить, найти козлов отпущения и угнетать. Крайне правые являются угрозой для всех меньшинств, включая ЛГБТК+, и в конечном итоге для каждого из нас, кто верит в справедливость, солидарность и равенство», — заявил Боб Малони, представитель Birmingham Stand Up To Racism.

«Организуя демонстрацию флагов в неблагополучных районах Бирмингема, крайне правые, Reform UK и консерваторы разжигают антимигрантские настроения перед местными выборами. Это создает риск сектантских расколов, подобных тем, что произошли в Северной Ирландии, и требует от властей принятия мер для соблюдения его антирасистских обязательств». — Джагвант Джохал, Birmingham Race Impact Group".

От себя добавим, что Бирмингем стал первым крупным городом Британии, в котором коренные англичане не составляют больше большинства населения.

Согласно данным переписи 2021 года:

«белые британцы» (White British) составляют примерно 48,6 %( 556 608 человек),

«Азиаты» (Asian, Asian British, Asian Welsh) — 31,0 % (355 384 человек);

«Чёрные» (Black, Black British, Caribbean or African) — 10,9 % (около 125 760 человек);

«Смешанные» (Mixed or Multiple ethnic groups) — 4,8 % (примерно 55 205 человек);

«Прочие» (Other ethnic group) — 4,5 % (приблизительно 51 965 человек.

Доля этнических меньшинств в Бирмингеме выросла с 42,1 % в 2011 году до 51,4 % в 2021 году. При этом доля белых сократилась с 57,9 % до 48,6 %.