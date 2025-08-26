Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Борцы с расизмом требуют снять британские флаги с улиц Бирмингема: что творится с Англией?

Редакция PRESS 26 августа, 2025 11:13

Мир 0 комментариев

Организации Birmingham Stand Up Against Racism (BSUAR) и Birmingham Race Impact Group объединились, заявив, что английские флаги, развевающиеся по всему городу, являются «организованной атакой крайне правых» на этнические меньшинства. Две антирасистские организации Бирмингема требуют «немедленного снятия» флагов, вывешенных по всему городу, предупреждая, что это «организованная крайне правыми атака на этнические меньшинства и межрасовую гармонию", пишет местное издание Birmingham Live.

Группы заявляют, что это «часть крайне правой операции, направленной на запугивание просителей убежища, мигрантов и мусульман и сеет раздор в наших сообществах».

Они утверждают, что кампания, организованная под названием «Операция «Поднимите флаги», «не является ни спонтанной, ни безобидной». Такие проявления посылают пугающий сигнал разнообразным сообществам Бирмингема: что они нежелательны, находятся под наблюдением и в опасности».

Группа, участвующая в кампании Birmingham Race Impact Group за превращение Бирмингема в по-настоящему антирасистский город, заявила: «Мы поддерживаем инициативу городского совета Бирмингема по удалению флагов с фонарных столбов и других элементов уличной инфраструктуры. Они должны быть сняты, потому что являются символами расистского запугивания и организации крайне правых сил. Оставить их на месте — значит позволить фашистским группам обозначить свою территорию и распространять ненависть».

«Фашизм не выбирает своих жертв только по расовому признаку — он стремится разделить, найти козлов отпущения и угнетать. Крайне правые являются угрозой для всех меньшинств, включая ЛГБТК+, и в конечном итоге для каждого из нас, кто верит в справедливость, солидарность и равенство», — заявил Боб Малони, представитель Birmingham Stand Up To Racism.

«Организуя демонстрацию флагов в неблагополучных районах Бирмингема, крайне правые, Reform UK и консерваторы разжигают антимигрантские настроения перед местными выборами. Это создает риск сектантских расколов, подобных тем, что произошли в Северной Ирландии, и требует от властей принятия мер для соблюдения его антирасистских обязательств». — Джагвант Джохал, Birmingham Race Impact Group".

От себя добавим, что Бирмингем стал первым крупным городом Британии, в котором коренные англичане не составляют больше большинства населения. 

Согласно данным переписи 2021 года:

«белые британцы» (White British) составляют примерно 48,6 %( 556 608 человек),

«Азиаты» (Asian, Asian British, Asian Welsh) — 31,0 % (355 384 человек);

«Чёрные» (Black, Black British, Caribbean or African) — 10,9 % (около 125 760 человек);

«Смешанные» (Mixed or Multiple ethnic groups) — 4,8 % (примерно 55 205 человек);  

«Прочие» (Other ethnic group) — 4,5 % (приблизительно 51 965 человек.

Доля этнических меньшинств в Бирмингеме выросла с 42,1 % в 2011 году до 51,4 % в 2021 году. При этом доля белых сократилась с 57,9 % до 48,6 %.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Туманная ночь и тёплая среда
Bitnews.lv 9 часов назад
Reuters: США предлагали Москве сделки в обмен на мирное соглашение с Украиной
Bitnews.lv 9 часов назад
В Латвии появятся единые правила для кладбищ
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: прокуратура возобновила дело о смерти баскетболиста
Sfera.lv 12 часов назад
Эстония: молодёжь почему-то верит вакцинам и ИИ
Sfera.lv 14 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать