Bolt Food вводит новые правила для доставки еды: какие?

По словам компании, некоторые из этих мероприятий будут контролироваться Продовольственно-ветеринарной службой (ПВД).

Чтобы гарантировать, что продукты питания будут доставлены в целости и сохранности от заведения общественного питания до потребителя, Bolt Food предоставит своим партнерам бесплатные наклейки для запечатывания упаковки продуктов во время кампании. По окончании кампании предприятия общественного питания смогут приобрести наклейки у Bolt и запечатать упаковку продуктов, говорится в сообщении компании.

Чтобы повысить уровень гигиены среди курьеров, компания будет проводить регулярные проверки в заведениях общественного питания, проверяя как гигиену курьеров, так и состояние сумок для доставки, говорится в сообщении компании.

Кристапс Пурвинскис, региональный менеджер Bolt Food в Латвии, говорит, что каждый курьер-партнер при регистрации на платформе должен ознакомиться с правилами компании и подтвердить, что он знаком с гигиеническими требованиями, указанными в правилах, которые компания планирует выделить в отдельный пункт в ближайшем будущем.