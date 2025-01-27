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Болгарский судовладелец отрицает намеренное повреждение оптоволоконного кабеля

© LETA 27 января, 2025 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Болгарская судоходная компания "Navigation Maritime Bulgares", которой принадлежит сухогруз "Vezhen", ходящий под мальтийским флагом, отрицает намеренное повреждение подводного оптоволоконного кабеля, связывающего Латвию и Швецию, сообщает "Reuters".

На кадрах, опубликованных шведской общественной телекомпанией SVT в понедельник, видно, как береговая охрана ночью высаживается на борт "Vezhen", который подозревается в диверсии в Балтийском море. Судно было отведено в шведские воды и встало на якорь к югу от Карлскруны, где оно будет находиться до дальнейших распоряжений. Поблизости находятся катер береговой охраны и патрульное судно.

Как сообщалось, кабель был поврежден рано утром в воскресенье в эксклюзивной экономической зоне Швеции.

Судно, перевозившее груз удобрений, вышло из российского порта Усть-Луга в пятницу и направлялось в Скоген в Дании. Около часа ночи в воскресенье оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.

На фотографиях с судна, построенного в 2022 году, видно, что у одного из якорей отсутствует лопасть, но неясно, когда произошло повреждение. На предыдущих фотографиях оба якоря выглядели целыми.

Компания "Navigation Maritime Bulgares" отрицает, что принадлежащее ей судно намеренно повредило кабель, и утверждает, что якорь мог сорваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Поскольку предполагаемое преступление может быть направлено против интересов Швеции, его расследует Полиция безопасности (SÄPO). Представитель SÄPO отказался сообщить обстоятельства, на основании которых "Vezhen" подозревается в повреждении кабеля.

Экипаж судна состоит из восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы.

Компания "Navigation Maritime Bulgares" назначила агента в Швеции и наняла адвоката для "защиты интересов экипажа и компании".

"Navigation Maritime Bulgare" принадлежит братьям Кирилу и Георгию Домушиевым, которых называют первыми миллиардерами Болгарии. В сферу их интересов входят самые разные отрасли, от ветеринарии до недвижимости.

В то же время, согласно информации в международной базе данных судоходства "Equasi", истинным владельцем "Vezhen" является некое предприятие, подконтрольное китайскому правительству.

По информации, полученной шведской газетой "Dagens Nyheter" через русское веб-издание "Важные истории", всего месяц назад в Канаде на борт судна были приняты три новых члена команды, еще три - в середине января в Скагене в Дании.
 

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