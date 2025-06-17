Пикник без неприятностей: радуемся лету, но бережем животы! Новости партнеров Редакция PRESS 17 июня, 2025 16:27 Новости партнеров

Scanpix/Photo: Carla Benkö/dpa

Наступает время застолий в саду, праздника Лиго и сезонного выезда горожан на дачи и в кемпинги. Как «остаться в живых» после череды застолий у костра, атак зудящих комаров, шашлыков и поисков цветка папоротника?

Понятные, простые, а главное -- не оторванные от реальной жизни советы, дает ассоциированный профессор Рижского Университета им. П. Страдыня, гастроэнтеролог-интернист VCA Aura Алексей ДЕРОВ. Ему помогает заведующая Mēness aptieka, расположенной в стационаре Gaiļezers Рижской Восточной больницы, сертифицированный фармацевт Елена БЕБРЕ.

Мясо на гриле – главное, знать меру!

«Не так важно какие блюда человек предпочитает для летнего пикника на природе – шашлыки или сыр с овощами – главное, чтобы все это было исключительно вымытым, обработанным и свежим, не слишком жирным и острым, и съедаемом в разумном количестве» – обьясняет главное правило летних праздников-застолимй на природе профессор Алексей Деров.

«Прекрасно понимаю, – подчеркивает доктор Деров, – что человеку, даже в возрасте и даже если у него не идеальное состояние желудочно-кишечного тракта, хочется хотя бы раз в год пожарить и полакомиться шашлыком. Но часто как-то так получается, что вместо пары кусочков, люди в хорошей компании сьедают огромное количество жареного на быстром огне, часто жирного и остро-маринованного мяса, – обычно в сочетании с пивом и другим алкоголем, газированными напитками, чипсами, вперемешку с салатами и закусками.

В таком случае после трапезы (когда быстро, а когда и через день/два)могут возникнуть разные нарушения ЖКТ: отрыжка, изжога, вздутие и переполненность живота. Я уже не говорю о возможности развития острого панкреатита. Причем такой травмирующий эффект могут получить даже относительно здоровые люди, не говоря о тех, кто имеет в анамнезе хронические заболевания», — указал гастроэнтеролог.

Доктор рекомендует рассмотреть замену «тяжелого» мяса для шашлыков на более легкое — курицы и индейки, например. Еще один момент – сильно зажаренная корочка хоть птицы, хоть и мяса может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, поэтому ее рекомендуется срезать при употреблении – особенно это надо делать людям, страдающим гастритами.

«Важно помнить, что жарить шашлыки следует не на открытом сильном огне, а на углях, максимально медленно – на жаре, который отдают угли. По сути, это даже не жарка в прямом смысле слова, а запекание при высоких температурах – подчеркивает профессор Деров. В противном случае образуются корочка, в которой содержатся продукты гликации, или, проще говоря, канцерогены. А эти вещества, что давно уже доказано наукой, в комбинации с другими факторами могут провоцировать развитие раковых опухолей. Вам это точно надо?»

«Я бы рекомендовал в принципе воздержаться от шашлыков людям с подагрой, обострении гастритов и язвенной болезни – советует врач. А сочетание шашлыка с ударной порцией алкоголя - это вообще двойной удар по поджелудочной железе и желчному пузырю… Ну вот точно, будте разумными людьми, не провоцируйте острый приступ панкреатита и прочие проблемы! «

Вместе с шашлыками по мнению доктора разумно употреблять обязательно тщательно вымытую(!) зелень (даже приобретенные в герметичной упаковке) и овощи, которые будут способствовать правильной кинетике кишечника и перевариванию шашлыка.

«Не сочетайте шашлык с употреблением сала, бекона, копченой колбасы, орехов, майонезом заправленными салами и соусами. Не рискуйте, если не хотите революции в собственном животе. Запивать шашлык всегда лучше обычной водой, можно столовой минеральной, чаем, но только не сладкими лимонадами и как я уже говорил, не алкоголем», – напоминает профессор Деров.

Выездная летняя аптечка: поговорите с фармацевтом!

« Доктор совершенно прав – прислушайтесь к его советам, – вступает в разговор фармацевт Елена Бебре. – К нам в аптеку после праздника Лиго всегда обращаются люди разного возраста, которые переели во время праздника и страдают от переполненности желудка, несварения, изжоги, отрыжки и так далее. – Первое, что мы советуем– это безрецептурные препараты с ферментами типа панкреатина и энзимами, помогающими расщеплять углеводы (амилазой), жиры (липазой) и белки (протеазой).

Советую запастись летней аптечкой, в которой всегда будут ферменты (их можно принять профилактически прямо во время слишком уж сытного застолья), а также средсва – от распирания живота и метеоризма: обычно мы рекомендуем препараты с действующим веществом симетикон. Это абсолютно инертное вещество, которое не вступает в химические реакции, а механизм действия связан с уменьшением поверхностного натяжения пузырьков газов.

Симетикон затрудняет образование пузырьков и разрушает их, а также предупреждает образование больших пузырей, вызывающих боли и распирание. Важно понимать, что симетикон не влияет на газообразование и не защищает от него, а помогает газам выйти

При повышенной кислотности есть люди, кому отлично помогают препараты с активированным углем, который собирает лишнюю кислоту. Но если вы понимаете, что начинается приступ, и чувствуете боль, а кислота буквально «идет в горло», можно принять антацидные препараты, в основе которых – алюминий с магнием. После еды. Есть лекарства, гасящие кислоту, одновременно с обезболивающим эффектом (доступны только в жидком виде). Кому-то помогут средства, содержащие алгинат магния в виде жевательных таблеток или жидкости, которые покрывают слизистую желудка, успокаивают ее и не позволяют желудочной кислоте подниматься по пищеварительному тракту наверх.

Если у человека серьезная проблема – острый гастрит как диагноз или язва желудка в анамнезе, тогда под рукой должны быть такие препараты, как омепразол или пантопразол, которые подавляют выработку кислоты. При применении этих препаратов надо помнить, что их надо принимать за 30 минут до еды или через два часа после еды.

К сожалению, после Яновой ночи ряд посетителей аптек жалуются еще и на алкогольную интокцикацию, то есть похмелье. Тут может помочь активированный уголь, который адсорбируют яды и токсины из желудочно-кишечного тракта, снижая их концентрацию. Можно попробовать растворить в воде специальные порошки, которые содержат минеральные соли (калий, натрий) и глюкозу и выпить. Собственно они же хороши при любом пищем отравлении.

Говорите, лето у нас не жаркое? А микробы так не считают!

Теплый сезон требует еще более внимательного отношения к санитарии и гигиене —начиная от регулярного мытья рук до очень внимательного отношения к сроку хранения продуктов. В тепле блюда портятся намного быстрее, особенно если это салаты или бутерброды с участием масла, сметаны, майонеза и т.п.: стоит такому угощению долго постоять на столе, как оно может стать определенной угрозой для здоровья.

«В жаркую солнечную погоду следует быть внимательными к такой пище, как салаты со сметаной (а также йогуртом, майонезом и другими фракциями) и любые молочные десерты (в том числе на основе кисломолочных продуктов). Достаточно таким блюдам оказаться под прямыми солнечными лучами, чтобы они уже могли грозить классической пищевой токсикоинфекцией. А суп, рыба или котлеты, которые случайно остались ночевать в тепле на плите, могут стать причиной отравления» – предупреждает профессор Деров.

«Я всегда в некотором ужасе от того, что люди что-то пробуют на рынке – вы уверены, что нож, которым вам отрезали кусочек огурчика, фруктов или сыра – был тщательно вымыт перед этим? А ваши руки – чистые? Может повезет, и злую бактерию вы не сьедите, но может оказаться ровно наоборот. А клубничка и вишенка, которую предлагают вам отведать немытой? Это всегда риск кишечной инфекции. Мы не видим глазом, но рядом с нами в нашей климатической зоне тоже радуется лету и опасный нам микромир – сальмонеллы, шигеллы, стафилококки, кишечная палочка, иерсинии, энтерококкии, а еще ротавирус, аденовирус, энтеровирус…»

По словам доктора, мы рискуем получить много разных кишечных инфекцмй, некоторые из которых могут быть очень опасные.

«Буду занудой и повторю, что перед употреблением надо тщательно мыть любые, как магазинные, из собственного сада-огорода, приобретенные рынке фрукты и овощи, салаты и зелень – так вы избавитесь не только от микроорганизмов, вызывающих различные расстройства ЖКТ, но а также от химических веществ, которые широко используются для длительной сохранности урожая» – рекомендует доктор Деров.

Во избежание проблем полезно вспомнить, что, что чистота – залог здоровья: все продукты сразу убираем на холод, не храним еду на солнце, не режем овощи и мясо на одной доске и так далее, сами все знаете..

Что делать, если живот все-таки скрутило...

Профессор Алексей Деров обьясняет, что кишечные заболевания различаются по тяжести протекания и быстроте излечения, но симптомы похожи -- выдают интоксикацию организма: это повышенная температура, головная боль, слабость, расстройство стула , тошнота и рвоту, а также боли в животе.

«Во время отравления нужно пить большое количество воды, чтобы вывести токсины из организма и избежать обезвоживания. При первых признаках обезвоживания, таких как головная боль, головокружение, сухость во рту, учащенное сердцебиение, необходимо срочно обратиться к врачу.

Хочу всех предупредить о том, что препараты, содержащие активное вещество лоперамида гидрохлорид, которые многие используют при первых признаках возможного льравления, не самоелучшее решение на старте заболевания.

«А вначале проблемы можно попробовать не принимать никаких лекарственных препаратов, кроме сорбентов, например, метилкремниевой кислоты (гидрогель), активированный уголь -- из расчета 1 таблетка на 10 кг веса или диоктаэдрические препараты. Лучшее меню в это время – крепкий чай с сахаром и твердый хлеб (можно сухари), рис. Когда ваше состояние нормализуется, допустимо принять пробиотики, которые помогут нормализовать желудочно-кишечную флору. Добавьте эти медикаменты в свою летннюю аптечку.

Но если состояние «отравившегося» или перевшего не нормализуется или явно ухудшается, необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую помощь При проявлении данных симптомов у детей, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, не пытаться лечить самостоятельно» – делиться информацией фармацевт Елена Бебре.

Сохраните эти рекомендации, а также помните что на природу никогда не стоит ехать без солнцезащитного крема для лица и тела и репеллентов, отпугивающих комаров и мошек — на натуральной или синтетической основе. Фармацевт всегда поможет с выбором!

Елена Бебре также советует положить в домашнюю аптечку специальные средства, предусмотренные именно обработки ран, слизистой оболочки, кожи —такие как водный раствор йода, дигидрохлорид окденидина, фенокситетанол, бензалкония гидрохлорид, хлоргексидин, водный раствор фурагина. Могут пригодится стерильные салфетки, обычные марлевые бинты, различные пластыри.

Всем – отличной Яновой ночи, бодрого утра и хороших летних застолий с родными и друзьями! Помните, как говорила героиня известного фильма бабушка Мирта – важно единение с природой. И, конечно же, с семьей, со своими самыми близкими, с родными, с поминовением ушедших предков. И на самом деле — истинный праздник всегда внутри...